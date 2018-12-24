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Мэй похвалила британских военных за защиту страны от вторжения России 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Вооруженные силы Великобритании играют ключевую роль в обеспечении защиты страны от российского вторжения в территориальные воды и воздушное пространство Соединенного Королевства. С таким утверждением в понедельник выступила британский премьер-министр Тереза Мэй, обратившись с рождественским посланием к британским военнослужащим, информирует агентство Press Association.
Глава британского правительства воздала должное военным за очистку улиц Солсбери от следов нервно-паралитического вещества, от которого в марте этого года пострадали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По ее мнению, ВС в уходящем году были задействованы "при защите" британских "территориальных вод и воздушного пространства от российского вторжения", а также в деле усиления "союзников в Восточной Европе". В Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. При этом в посольстве России в Лондоне ранее отмечали, что ВМФ РФ не представляет угрозы для Великобритании, строго придерживаясь существующего порядка прохождения военных кораблей через Ла-Манш.
Мэй выделила усилия международной коалиции в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По ее словам, Великобритания, США и Франция "отправили послание" президенту Сирии Башару Асаду, из которого следует, что они "не собираются оставаться в стороне", пока применяется химическое оружие, несмотря на то, что официальный Дамаск отверг направленные в свой адрес обвинения в применении оружия массового поражения.
"С наступлением нового года нас ждут впереди новые вызовы. Но я знаю, что вы продолжите противостоять им, как делали это всегда. С мужеством, решимостью, стойкостью, находчивостью", — добавила британский премьер.
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Комментарии13
В мире , Армия , Видео , Политика , Башар Асад , Сергей Скрипаль , Тереза Мэй , Министерство обороны , ГРУ , Исламское государство , Великобритания
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