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Кремль отреагировал на отдых детей чиновников
Кремль отреагировал на отдых детей чиновников

Госдеп США предупредил о возможности терактов в Барселоне во время праздников 

RT на русском + ещё 16 24 декабря 2018
Фото: Reuters
Бюро консульских дел Госдепа США предупредило о возможности терактов в Барселоне во время праздников.
«Во время рождественских и новогодних праздников в районе Рамбла в Барселоне следует проявлять повышенную осторожность в местах передвижения транспортных средств, в том числе в автобусах. Террористы могут атаковать практически без предупреждения, нацелившись на туристические места, транспортные узлы и другие общественные места», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в Twitter.
17 августа 2017 года фургон въехал в толпу в центре Барселоны. Полиция назвала произошедшее терактом.
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