Госдеп США предупредил о возможности терактов в Барселоне во время праздников

Бюро консульских дел Госдепа США предупредило о возможности терактов в Барселоне во время праздников. «Во время рождественских и новогодних праздников в районе Рамбла в Барселоне следует проявлять повышенную осторожность в местах передвижения транспортных средств, в том числе в автобусах. Террористы могут атаковать практически без предупреждения, нацелившись на туристические места, транспортные узлы и другие общественные места», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в Twitter. 17 августа 2017 года фургон въехал в толпу в центре Барселоны. Полиция назвала произошедшее терактом.