Уникальную обезьяну-альбиноса выпустили на волю 

В Индонезии на волю отпустили единственного в мире орангутанга-альбиноса. В 2017 году эту уникальную обезьяну спасли из рук браконьеров, которые держали ее в клетке. Представители «Фонда спасения орангутангов» после ее освобождения на протяжении года проводили с ней курс реабилитации. Они назвали редкое животное Альба, что по-латински означает «белая». Обезьяну приучали не бояться людей и не проявлять к ним агрессии. Теперь же уникальный примат получил долгожданную свободу. Но зоозащитники не оставят свою подопечную без дальнейшего наблюдения. Из-за врожденной аномалии у Альбы обнаружили проблемы со здоровьем: обезьяна плохо слышит и видит, поэтому сотрудники индонезийского заповедника снабдили ее специальными датчиками, чтобы иметь возможность постоянно следить за ее состоянием.