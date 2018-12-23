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Уникальную обезьяну-альбиноса выпустили на волю 

Рамблер 56 минут назад
В Индонезии на волю отпустили единственного в мире орангутанга-альбиноса. В 2017 году эту уникальную обезьяну спасли из рук браконьеров, которые держали ее в клетке. Представители «Фонда спасения орангутангов» после ее освобождения на протяжении года проводили с ней курс реабилитации. Они назвали редкое животное Альба, что по-латински означает «белая». Обезьяну приучали не бояться людей и не проявлять к ним агрессии. Теперь же уникальный примат получил долгожданную свободу. Но зоозащитники не оставят свою подопечную без дальнейшего наблюдения. Из-за врожденной аномалии у Альбы обнаружили проблемы со здоровьем: обезьяна плохо слышит и видит, поэтому сотрудники индонезийского заповедника снабдили ее специальными датчиками, чтобы иметь возможность постоянно следить за ее состоянием.
В мире , Азия , Видео , Общество , Экология , Индонезия
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