Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп с восторгом рассказал, кому доверит руководство Пентагоном 

ТВ Центр + ещё 22 2 часа назад
Фото: United States Department of Defense
Министр обороны США Джеймс Мэттис оставит свою должность 1 января, рассказал президент страны Дональд Трамп. По его словам, исполняющим обязанности главы Пентагона станет первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан.
"Я рад объявить, что наш очень талантливый заместитель министра обороны Патрик Шанахан с 1 января 2019 года займет должность исполняющего обязанности министра обороны. Патрик имеет длинный список достижений на службе в качестве заместителя, и ранее в Boeing. Он справится великолепно!", — написал Трамп.
Ранее стало известно, что глава Пентагона Джеймс Мэттис по прозвищу "Бешеный пёс" уходит со своего поста. Об этом он сам сообщил в письме Трампу. Основной причиной стали разногласия между министром обороны и главой государства.
Трамп прокомментировал это событие на своей странице в соцсети. Президент США поблагодарил Мэттиса за службу и сообщил, что преемник будет назван в ближайшее время.
В своём прошении об отставке Мэттис выразил надежду, что Трамп найдёт более удачную кандидатуру на этот пост, которая будет разделять его позицию по вопросам безопасности. Письмо было передано хозяину Белого Дома всего через день после объявления о выводе военного контингента США из Сирии.
До этого СМИ сообщали, что Мэттис неоднократно призывал пересмотреть данное решение. Также министр обороны США выражал несогласие с политикой Вашингтона по отношению к Москве и Пекину.
ТВ Центр: последние новости
В выводе войск США из Сирии увидели дно В США назвали решение Мэттиса "ошеломляющим ударом" по "трампизму" ГА ООН приняла резолюцию Украины по Крыму
Комментарии
В мире , Ближний Восток , Дональд Трамп , Boeing , Пентагон , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника669
«Мы расстаемся окончательно и бесповоротно»
Пришедших к Путину «журналистов» обвинили в клевете630
Посольство ответило Маску на оценку российского двигателя86
Валуев посетовал на «чиновничий дебилизм»122
Видео
00:54
Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника
Общество
00:47
Путин дал поручение после трагедии в Соликамске
Происшествия Криминал
00:16
Пир во время «войны»: Порошенко обвинили в мотовстве
В мире Статьи
01:00
В тамбовском магазине разыгралась драма
Криминал Происшествия
03:29
Дроны над Гатвиком: полиция задержала не тех
Происшествия В мире
20:03
«Сумасшедшие»: Лоза резко осадил лидера «Бумбокса»
Шоу-бизнес Статьи
22:02
Пришедших к Путину «журналистов» обвинили в клевете
Политика Общество
01:15
«Джигарханяна давно нет в живых»
Шоу-бизнес
00:44
Массовая драка в Люберцах попала на видео
Происшествия Автоспорт
05:03
Дорого и скучно: 5 главных разочарований от Apple
Гаджеты Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение