Трамп с восторгом рассказал, кому доверит руководство Пентагоном

Министр обороны США Джеймс Мэттис оставит свою должность 1 января, рассказал президент страны Дональд Трамп . По его словам, исполняющим обязанности главы Пентагона станет первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан.

"Я рад объявить, что наш очень талантливый заместитель министра обороны Патрик Шанахан с 1 января 2019 года займет должность исполняющего обязанности министра обороны. Патрик имеет длинный список достижений на службе в качестве заместителя, и ранее в Boeing. Он справится великолепно!", — написал Трамп.

Ранее стало известно, что глава Пентагона Джеймс Мэттис по прозвищу "Бешеный пёс" уходит со своего поста. Об этом он сам сообщил в письме Трампу. Основной причиной стали разногласия между министром обороны и главой государства.

Трамп прокомментировал это событие на своей странице в соцсети. Президент США поблагодарил Мэттиса за службу и сообщил, что преемник будет назван в ближайшее время.

В своём прошении об отставке Мэттис выразил надежду, что Трамп найдёт более удачную кандидатуру на этот пост, которая будет разделять его позицию по вопросам безопасности. Письмо было передано хозяину Белого Дома всего через день после объявления о выводе военного контингента США из Сирии.

До этого СМИ сообщали, что Мэттис неоднократно призывал пересмотреть данное решение. Также министр обороны США выражал несогласие с политикой Вашингтона по отношению к Москве и Пекину.