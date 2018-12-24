Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко увидел в резолюциях ООН сигнал для России 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Две резолюции по Крыму, принятые Генеральной ассамблеей ООН, являются «четким сигналом» для России, заявил президент Украины Петр Порошенко. Он написал в Facebook, что международное сообщество не станет мириться с якобы нарушениями прав человека на полуострове и его милитаризацией.
«Россия как государство-агрессор должна выполнить требования международного права — освободить Крым и вернуть домой незаконно лишенных свободы украинских граждан», — подчеркнул лидер соседнего государства.
Речь идет о резолюциях, принятых Генассамблеей ООН 18 и 23 декабря. В последней осуждаются якобы «зафиксированные на полуострове нарушения прав человека и незаконное установление Россией законов, юрисдикции и управления», в первой признается российская милитаризация Крыма и Севастополя, а также части Черного и Азовского морей.
Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.
Последние новости
Путин отдал поручения по ситуации на шахте «Уралкалия» Британскому судну предложили «попробовать» пройти через Керченский пролив Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию и отказалась платить за нее
Комментарии71
В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Генассамблея ООН , ЕС , ООН , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нетаньяху и Эрдоган устроили перепалку291
Прошли первые увольнения после отдыха детей чиновников1060
«Мне не хочется жить, нет сил»194
Cлова о «музейности» Ту-160 разбили «в пух и прах»3
Американские F-15, F-16, F-18, F-22 и F-35 полетели строем50
Видео
00:54
Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника
Общество
00:47
Путин дал поручение после трагедии в Соликамске
Происшествия Криминал
00:16
Пир во время «войны»: Порошенко обвинили в мотовстве
В мире Статьи
01:00
В тамбовском магазине разыгралась драма
Криминал Происшествия
03:29
Дроны над Гатвиком: полиция задержала не тех
Происшествия В мире
20:03
«Сумасшедшие»: Лоза резко осадил лидера «Бумбокса»
Шоу-бизнес Статьи
22:02
Пришедших к Путину «журналистов» обвинили в клевете
Политика Общество
01:15
«Джигарханяна давно нет в живых»
Шоу-бизнес
00:44
Массовая драка в Люберцах попала на видео
Происшествия Автоспорт
05:03
Дорого и скучно: 5 главных разочарований от Apple
Гаджеты Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение