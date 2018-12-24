Порошенко увидел в резолюциях ООН сигнал для России

«Россия как государство-агрессор должна выполнить требования международного права — освободить Крым и вернуть домой незаконно лишенных свободы украинских граждан», — подчеркнул лидер соседнего государства.

Речь идет о резолюциях, принятых Генассамблеей ООН 18 и 23 декабря. В последней осуждаются якобы «зафиксированные на полуострове нарушения прав человека и незаконное установление Россией законов, юрисдикции и управления», в первой признается российская милитаризация Крыма и Севастополя, а также части Черного и Азовского морей.