Пир во время «войны»: Порошенко обвинили в мотовстве

Журналистка пристыдила Порошенко за гулянья в элитном ресторане

Украинская журналистка Ярослава Коба пристыдила президента Украины Петра Порошенко , ужинавшего в дорогом киевском ресторане с супругой. По мнению Кобы, главе страны стоило бы умерить аппетиты во время военного положения. Журналистка добавила, что «через пару часов Порошенко может поехать в супермаркет к народу», чтобы показать себя народным лидером.

Президент Украины Петр Порошенко поужинал с супругой в одном из самых дорогих ресторанов Киева. Как сообщила в своем фейсбуке украинская журналистка Ярослава Коба, главе государства стоило бы постыдиться своих роскошных ужинов в то время, как страна находится на военном положении.

«Только что Петя Порошенко приехал с [женой] Мариной в элитный ресторан, реально много охраны, думаю, часа через два пойдут по традиции в супермаркет или «пузату хату» и будут приставать к людям, чтобы сделать фотку, народный президент, [нецензурная лексика]»,

В комментариях отметили, что этот рыбный ресторан «со средним чеком», было заявлено, что президенты могут ходить по таким заведениям, и разгорелась бурная дискуссия.

Как сообщает ФАН, тартар из лосося и тунца в этом ресторане стоит 1250 гривен (более 3 тыс. рублей). Большая фирменная тарелка из морепродуктов обойдется посетителю в 4980 гривен (около 12 тыс. рублей), малая тарелка — в 2690 гривен (около 7 тыс. рублей).

На своей странице Коба также опубликовала фото и видео, на которых можно увидеть высокопоставленных гостей. В частности, с Порошенко ужинал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко

Военное положение, на фоне которого президентский образ жизни возмутил журналистку, было введено на Украине после инцидента в Керченском проливе 25 ноября. В тот день два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС Украины вышли из порта Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России возле Крыма и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников ФСБ РФ остановиться. В 50 км к югу от Судака российские пограничники после последнего предупреждения силой пресекли попытки украинских моряков нарушить государственную границу России.

Часом позже уже в Керченском проливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В Госпогрануправлении ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.

На Украине после инцидента было введено военное положение в ряде южных и восточных областей сроком на 30 суток. Части ВСУ были стянуты к российским границам, а россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет был официально запрещен въезд на территорию Украины. Сам Порошенко в эфире американского телевидения заявил, что отношения Украины с Россией можно описать как «войну».

Ужин в рыбном ресторане — уже не первый раз, когда Порошенко обвиняют в «несоответствии образу президента». В феврале 2018 года журналистка Соня Кошкина опубликовала видео, на котором, как она утверждает, запечатлен пьяный президент Украины.

По ее словам, на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины высказался коротко и выглядел не особо трезвым. На кадрах видео можно увидеть, как «веселый» Порошенко выходит из лифта, жмет руку журналисту и уходит.

Внимание публики привлекает и любовь украинского президента к отдыху в ресторанах и за границей. С 1 по 8 января 2018 года Порошенко с семьей отдыхал на Мальдивских островах. Украинский лидер вместе с семью другими пассажирами прилетел на отдых на частном самолете Falcon 7X и остановился в пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc.

По данным СМИ, отдых украинского президента стоил около $500 тыс. или 14 млн гривен.

В администрации Порошенко признали, что он отдохнул на Мальдивах. При этом отмечалось, что поездку он оплатил сам. Решение обнародовать эту информацию постфактум в администрации президента Украины объяснили соображениями безопасности.

В мае нынешнего года картина, посвященная отдыху Порошенко на Мальдивах, стала предметом оживленного торга в Киеве. Полотно «Петр и Мальдивы», которое изображает обнаженного украинского лидера в окружении ангелов на фоне песчаного пляжа, выставила на продажу заместитель главного редактора украинского оппозиционного издания «Страна» Светлана Крюкова , назначив стартовую цену в размере $100.

Вскоре после того как стоимость отдыха Порошенко стала известна общественности, первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал главу государства за то, что его роскошный отдых плохо соотносится с небогатой жизнью большинства граждан страны.

«Во-первых, есть ли у президента возможность так роскошно отдыхать? Конечно, он очень богатый человек и может себе позволить отдыхать так, как считает нужным. Но не как президент, а как просто богатый человек. Потому что когда речь идет о президенте, то сразу всплывает на поверхность вопрос безопасности», — написал Кравчук в своей газетной колонке, передает НСН.

Критику на Украине вызывала поездка делегации Порошенко в Вену и его участие в Венском балу. Как сообщалось на сайте Единого портала использования публичных средств, транзакция об авиаперелете делегации во главе с президентом по маршруту Киев — Вена — Киев была оплачена 2 февраля. Обошлось это бюджету Украины в 800 тыс. гривен (порядка $30 тыс.).