Макрон сожалеет о решении США вывести войска из Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глубоко сожалеет о решении США вывести войска из Сирии

Белый дом объявил 18 декабря, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.

"Что касается вопроса о наших американских союзниках, я глубоко сожалению о решении по Сирии", — сказал Макрон в воскресенье на совместной пресс-конференции с президентом Чада.

Французский лидер подчеркнул, что быть союзниками — это значит "бороться плечом к плечу".

"Союзник должен быть надежным и действовать в координации с другими союзниками", — добавил Макрон.

* Террористическая организация, запрещенная в России.