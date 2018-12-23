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Макрон сожалеет о решении США вывести войска из Сирии 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глубоко сожалеет о решении США вывести войска из Сирии.
Белый дом объявил 18 декабря, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.
"Что касается вопроса о наших американских союзниках, я глубоко сожалению о решении по Сирии", — сказал Макрон в воскресенье на совместной пресс-конференции с президентом Чада.
Французский лидер подчеркнул, что быть союзниками — это значит "бороться плечом к плечу".
"Союзник должен быть надежным и действовать в координации с другими союзниками", — добавил Макрон.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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В мире , Европа , Сирия , США , Франция
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