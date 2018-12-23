Президент Черногории тоже захотел себе «церковь»

Роль Сербской Православной Церкви (СПЦ) в Черногории чрезвычайно "деструктивная". И это не связано с политикой официального Белграда, который также портит отношения с соседями, в том числе и из-за того, что часть его элиты ориентирована на Россию и продвижение ее интересов в регионе. В этой связи черногорское руководство продолжит усилия для воссоздания автокефальной Черногорской православной церкви. Об этом в интервью Радио и телевидению Черногории, не стесняясь, заявил президент страны Мило Джуканович, забыв, наверное, что подавляющее большинство православных верующих государства являются прихожанами СПЦ.

"СПЦ очень настойчиво подрывает черногорскую независимость. Считаю, что работы по восстановлению автокефальной Черногорской православной церкви должны быть продолжены, и государство будет заниматься этим и нести за это ответственность", — отметил политик.

Между тем уже очевидно, что американцы посредством Константинопольского патриархата (КП), официальных властей Киева, Подгорицы и других своих "верных союзников" продолжают вносить раздор в отношения сестринских православных церквей, принуждая их отказаться от какой-либо поддержки Москвы. В этой связи беспрецедентное давление оказывалось на сербского патриарха Иринея, в частности, за счет резко активизировавшихся раскольников в Черногории. При этом планы США выглядят прагматичными и расчетливыми, ведь на протяжении многих веков русские и сербы плечом к плечу отстаивали одно из главных своих богатств — православную веру. Это нашло свое отражение и в народном фольклоре, в частности, на Балканах можно услышать следующее "крылатое" выражение: "Мы, сербы, всегда верили в двух богов: в Христа на небе и в православную Россию на земле!".

Для давления на СПЦ Вашингтон использует митрополита-самозванца неканонической Черногорской православной церкви Михаила (Мираш Дедеич), который открыто заявляет о том, что Константинополь должен предоставить автокефалию и так называемой ЧПЦ. При этом в октябре официальная Подгорица передала в постоянной пользование ЧПЦ объект культурного наследия — летний дворец короля Николы в Никшиче. Здесь теперь будет располагаться резиденция Острожско-никшичской епископии непризнанной Черногорской православной церкви и, по всей видимости, именно отсюда будут наноситься удары по СПЦ. Следует учитывать, что Чернорско-Приморская митрополия является самой старой в Сербской Православной Церкви. Она — единственная, просуществовавшая без изменений с момента получения автокефалии в 1219 году. В настоящее время ее возглавляет митрополит Амфилохий, который также выступил с осуждением Константинополя и прямо указал на истинного инициатора раскола — Соединенные Штаты.