Почему спецпредставитель США по борьбе с ИГ подал в отставку

Спецпредставитель США по борьбе с ИГ* Бретт Макгёрк подал в отставку.

В обращении к своим подчинённым он объяснил этот шаг несогласием с решением Трампа о выводе войск из Сирии . Президент США иронично отозвался о ситуации и заявил, что с Макгёрком, которого назначал Барак Обама , лично не знаком, а сам чиновник и так собирался уйти с поста в феврале 2019 года. Несколькими днями стало известно об отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который также связал свой уход с решением Трампа по Сирии. Эксперты считают, что американское военное лобби хочет дистанцироваться от команды главы Белого дома, так как его внешняя политика носит всё более бессистемный характер.

Спецпредставитель США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» Бретт Макгёрк подал в отставку. Об этом сообщило Associated Press.

По информации агентства, Макгёрк, как и уволившийся накануне глава Пентагона Джеймс Мэттис, был не согласен с позицией президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в вопросе вывода войск из Сирии.

«Недавнее решение президента стало шоком и коренным изменением политического курса. Из-за него наши партнёры по коалиции и военные союзники оказались в замешательстве», — приводит AP часть обращения Макгёрка своим подчинённым.

Бретт Макгёрк в Сирии © DELIL SOULEIMAN / AFP

Назначенный на свой пост еще президентом Бараком Обамой в 2015 году Макгёрк, по данным AP, также написал обращение к госсекретарю Майку Помпео, в котором отметил, что террористы действительно начали отступление в САР, но о победе над ними речи пока не идёт. По его мнению, преждевременный уход США из Сирии создаст условия для восстановления ИГ*.

Ранее 11 декабря на пресс-брифинге Макгёрк утверждал, что перед силами коалиции в Сирии стоят несколько задач и говорить об уходе пока рано. По его словам, главная военная задача — обеспечить устойчивость победы над ИГ*.

«Нельзя просто победить их физическое воплощение и уйти. Нужно убедиться, что силы внутренней безопасности готовы обеспечить долгосрочную сохранность этих достижений… На это потребуется некоторое время», — ответил Макгёрк на вопрос о продолжительности пребывания сил коалиции в Сирии.

«Будет опрометчиво заявить, что раз физическое воплощение халифата уничтожено, то можно уходить», — отметил спецпредставитель США.

Об отставке Макгёрка высказался и сам Трамп, который отметил, что тот изначально собирался увольняться в скором времени — в феврале 2019 года.

«Бретт Макгёрк, с которым я не знаком, был назначен президентом Обамой в 2015 году. Его уход был запланирован на февраль (следующего года — RT), однако недавно он сам подал в отставку, не дожидаясь этого срока. Показушничает? Фейковые новости раздувают большое событие из пустяка!», — написал Трамп в Twitter. Brett McGurk, who I do not know, was appointed by President Obama in 2015. Was supposed to leave in February but he just resigned prior to leaving. Grandstander? The Fake News is making such a big deal about this nothing event!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 декабря 2018 г.

Эксперты отмечают, что американское «военное лобби дистанцируется от власти», а их место занимает другая команда.

«Те люди, которые ориентировались на (подавшего в отставку главу Пентагона — RT) Мэттиса, и ориентировались соответственно на самые разные аспекты деятельности вооруженных сил США на территории Ближнего Востока, Сирии и так далее, понятно что они сейчас отходят на задний план», — отметил в беседе с RT доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

По его мнению, Трамп уже начал подготовку к следующим выборам и меняет состав команды в соответствии со своими предпочтениями.

«Он убирает излишне самостоятельных, ставит тех, кто будет лоялен безусловно ему. И готовится к рывку 2020, то есть просто сбрасывает балласт. Представители военного лобби превращаются в лишних людей, которые в новую команду не впишутся, а в старой уже не помогут. Поэтому они естественно будут сбрасываться с корабля», — подчеркнул Коктыш.

«Дорогостоящая ошибка»

19 декабря Трамп заявил о победе над ИГ*, назвав эту цель единственным поводом для пребывания в стране американских военных во время его президентства. Он отметил, что решение не было неожиданным.

«Выход из Сирии не был неожиданным. Я проводил кампанию многие годы, и шесть месяцев назад, когда я публично хотел это сделать, я согласился остаться подольше. Россия, Иран, Сирия и другие являются местным врагом ИГ*. Мы выполняли там работу. Время возвращаться домой и восстанавливаться», — сказал президент США.

Внутри США решение Трампа подверглось обширной критике, в том числе со стороны группы демократов и республиканцев, написавших президенту письмо.

«В настоящее время такие действия являются преждевременной мерой и дорогостоящей ошибкой, которая не только угрожает безопасности Соединённых Штатов, но и подпитывает ИГ, Башара Асада, Иран и Россию. Если вы решите выполнить своё решение и выведете наши войска из Сирии, то остатки ИГ в Сирии непременно пополнятся новыми бойцами и активизируются в регионе», — говорится в этом документе.

Президент США попытался оправдать своё решение по Сирии, отметив, что Соединённые Штаты планировали «пробыть там три месяца».

«Это было семь лет назад — мы так и не ушли. Когда я стал президентом, ИГ во всю разгулялось. Теперь оно в значительной степени повержено и другие страны по соседству, включая Турцию, смогут спокойно разобраться с тем, что осталось. Мы возвращаемся домой!», — написал Трамп в Twitter.

Он также посетовал, что любой другой на его месте стал бы популярнейшим героем Америки, но вместо этого ему «досталось от лживых средств массовой дезинформации».

Вскоре после решения по Сирии об отставке заявил действующий глава Пентагона Джеймс Мэттис. Он также объяснил своё решение разногласиями с президентом.

«Поскольку у вас есть право на министра обороны, взгляды которого более схожи с вашими по этим и другим вопросам, я считаю, что имею право уйти в отставку со своей должности», — написал Мэттис в письме Трампу.

Трамп уважительно отозвался о Мэттисе после его прошения об отставке, однако позднее напомнил, что «дал ему второй шанс», когда того освободили от поста главы Центрального командования ВС США в 2013 году.

«Когда президент Обама бесславно уволил Джима Мэттиса, я дал ему второй шанс. Некоторые думали, что я не должен был, а я решил иначе», — сказал президент. Он добавил, что предоставил Мэттису «ресурсы, которых у него никогда прежде не было» и заявил, что «союзники очень важны, но только не в том случае, когда они получают собственную выгоду из действий США».

Эксперты отмечают, что внешняя политика Трампа начинает приобретать не системный, а волюнтаристский характер. Политолог Дмитрий Евстафьев именно с этим связывает отставки, произошедшие после объявления в выводе американских войск из Сирии.

«Поэтому те люди, которые не уверены в победе Трампа, в его политической устойчивости естественно сейчас побегут. И, в общем, в чем-то они поступят правильно, потому что находиться внутри системы, которая определяется настроениями и желаниями одного человека и абсолютно не учитывает какие-то системные вещи — это крайне сложно, если это вообще возможно», — отмечает эксперт.

Нарастающие разногласия в администрации Трампа говорят о её «институциональной деградации», считает Евстафьев.

«Этот системный распад может привести к отрыву администрации Трампа от американской элиты и переходе на принципы формирования администрации на такой семейно-аристократический уровень. Вот это будет достаточно опасное явление», — заключил политолог.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.