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Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по Крыму 

РИА Новости + ещё 1 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму, которую экономический комитет ранее отказался финансировать.
За принятие документа проголосовало 65 страны, против — 27, большинство стран — 70 — воздержалось.
Третий комитет Генассамблеи ООН, отвечающий за социальные, гуманитарные и культурные вопросы, принял 15 ноября проект этой резолюции, тогда число стран, проголосовавших "за", составило 67, "против" — 26, воздержалось 82 человека. В 2016 и 2017 годах за резолюцию голосовали 70 государств, против — 26, а воздерживались 77 и 76 стран соответственно.
Среди тех, кто поддерживает инициативу Украины, традиционно большинство европейских стран и США.
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В мире , Украина , Генассамблея ООН , Республика Крым
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