Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по Крыму

За принятие документа проголосовало 65 страны, против — 27, большинство стран — 70 — воздержалось.

Третий комитет Генассамблеи ООН, отвечающий за социальные, гуманитарные и культурные вопросы, принял 15 ноября проект этой резолюции, тогда число стран, проголосовавших "за", составило 67, "против" — 26, воздержалось 82 человека. В 2016 и 2017 годах за резолюцию голосовали 70 государств, против — 26, а воздерживались 77 и 76 стран соответственно.

Среди тех, кто поддерживает инициативу Украины, традиционно большинство европейских стран и США.