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Последний участник Варшавского восстания умер в Израиле 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Piotr Twardysko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Последний участник Варшавского восстания Симха Ротем умер в возрасте 94 лет. Это один из последних членов Еврейской боевой организации, который принимал участие в оккупации Польши под псевдонимом «Казик».
Ротем участвовал в Варшавском восстании как солдат Народной армии, а после войны эмигрировал в Израиль. Варшавское восстание считается самым трагическим событием в истории страны во время Второй мировой войны, добавляет портал Onet.
Ранее News.ru сообщал, что УЕФА оштрафовал польский футбольный клуб «Легия» за баннер о Варшавском восстании. Сумма штрафа составила 35 тысяч евро. Помимо появления незаконного баннера, клуб наказали за блокировку выходов со стадиона.
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В мире , УЕФА , Польша
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