Последний участник Варшавского восстания умер в Израиле

Последний участник Варшавского восстания Симха Ротем умер в возрасте 94 лет. Это один из последних членов Еврейской боевой организации, который принимал участие в оккупации Польши под псевдонимом «Казик».

Ротем участвовал в Варшавском восстании как солдат Народной армии, а после войны эмигрировал в Израиль. Варшавское восстание считается самым трагическим событием в истории страны во время Второй мировой войны, добавляет портал Onet.