В УПЦ удивлены спешке, с которой был подписан закон о переименовании церкви

В четверг Верховная рада Украины приняла документ, который может лишить каноническую УПЦ ее нынешнего названия. Порошенко подписал закон о переименовании в субботу. Документ вступает в силу после опубликования. В соответствии с ним у канонической УПЦ будет четыре месяца на то, чтобы изменить название и внести соответствующие изменения в устав. УПЦ просила Порошенко наложить вето на этот документ.

"Президент подписал антиконституционный и дискриминационный закон "законопроект 5309". Напомню, этот закон не касается УПЦ, но его будут применять к УПЦ. Для чего такая спешка? Есть очень много законов, которые ждут своей очереди. Например, законопроект №6642, который упрощает процедуру регистрации религиозных организаций, был принят еще в октябре 2018 года и направлен на подпись президенту Украины и до сегодняшнего дня неизвестна его судьба", — написал на своей странице в Facebook Бахов.

Ранее Бахов отмечал, что такого объединения, как «Православная Церковь Украины», не существует. По его словам, спешка в принятии закона была связана с желанием закрепить за «новой церковью» право называться УПЦ. Он также отмечал, что УПЦ не "русская", не "московская", она зарегистрирована во всех украинских органах власти как Украинская православная церковь. Поэтому юридически закон не имеет отношения к ней.

Ранее украинские власти, в том числе сам Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.

Украинская православная церковь неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов.