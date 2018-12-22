Трамп возложил на Эрдогана «заботу» об ИГ в Сирии

По его словам, местные страны, включая Турцию , «могут без проблем позаботиться о том, что там осталось».

«Что касается Сирии, мы изначально собирались быть там три месяца, и это было семь лет назад, — мы так и не ушли. Когда я стал президентом, ИГ неистовствовала», — написал американский лидер в своём Twitter, добавив, что сейчас ИГ «в основном повержена». …going to be there for three months, and that was seven years ago — we never left. When I became President, ISIS was going wild. Now ISIS is largely defeated and other local countries, including Turkey, should be able to easily take care of whatever remains. We’re coming home!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2018 г.

Он подчеркнул, что войска Штатов «возвращаются домой».

Ранее News.ru писал, что спецпредставитель президента Соединённых Штатов по вопросам борьбы с терроризмом Бретт Макгурк подал в отставку. Причиной стало несогласие с решением президента вывести армию из САР. Кроме того, в знак протеста о своей отставке объявил министр обороны Джеймс Мэттис.