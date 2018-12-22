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Трамп возложил на Эрдогана «заботу» об ИГ в Сирии 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
Страны Ближнего Востока должны заботиться об остатках «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии, заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, местные страны, включая Турцию, «могут без проблем позаботиться о том, что там осталось».
«Что касается Сирии, мы изначально собирались быть там три месяца, и это было семь лет назад, — мы так и не ушли. Когда я стал президентом, ИГ неистовствовала», — написал американский лидер в своём Twitter, добавив, что сейчас ИГ «в основном повержена».
Он подчеркнул, что войска Штатов «возвращаются домой».
Ранее News.ru писал, что спецпредставитель президента Соединённых Штатов по вопросам борьбы с терроризмом Бретт Макгурк подал в отставку. Причиной стало несогласие с решением президента вывести армию из САР. Кроме того, в знак протеста о своей отставке объявил министр обороны Джеймс Мэттис.
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Комментарии
В мире , Армия , США , Дональд Трамп , Исламское государство , Сирия , Турция
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