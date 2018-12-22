Пение главы Туркмении покоробило пользователей сети

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Немецкая песня президента Туркмении покоробила пользователей сети 

Lenta.ru + ещё 2 12 часов назад
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов исполнил песню собственного сочинения на предновогоднем банкете. Запись выступления была опубликована на YouTube-канале «Хроника Туркменистана».
Бердымухамедов спел песню на английском, немецком и туркменском языках, а также аккомпанировал на рояле. В выступлении принял участие внук президента Керимгулы, ставший автором музыки.
Публикация видеоролика вызвал гнев у пользователей видеохостинга.
«Молодец, хотя бы народ песнями накормит», — возмутилась пользовательница.
«Простые туркмены голодают, за мукой [стоит] очередь, люди ели с концы с концами сводят, [а] они поют», — поддержал ее другой комментатор.
Также юзеры уличили туркенского лидера и его внука в неумении играть на музыкальных инструментах.
Под видеозаписью отмечается, что президент Туркмении «регулярно сочиняет свои песни и перепевает другие». Музыку для его песен пишет Керимгулы. Бердымухамедов ранее исполнял рэп-композицию, делал каверы на песни Джастина Тимберлейка и пел патриотические песни.
В середине октября стало известно, что жители регионов Туркмении начали покидать страну в связи с нарастающими проблемами в снабжении населения мукой и хлебом. В свою очередь, жителей провинции, закупающихся в столице республики Ашхабаде, на обратном пути отлавливали полицейские и выписывали им штрафы.
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В мире , Видео , СНГ , Гурбангулы Бердымухамедов , Джастин Тимберлейк , Туркмения
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