В Киеве предложили отправить в Керченский пролив британский корабль

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил проверить реакцию России на проход корабля ВМС Великобритании через Керченский пролив, соответствующее заявление он сделал в эфире канала "Прямой".

В ходе обсуждения в студии зашла речь о возможном участии в проходе через Керченский пролив разведывательного корабля ВМС Великобритании HMS Echo.

"Когда говорят, что Россия не разрешит проход английского судна, у меня возникает одно замечание — а кто-нибудь пробовал пройти?" — задался вопросом Грымчак.

По утверждению замминистра, HMS Echo не имеет вооружения, и на него не распространяется действие конвенции Монтре о статусе черноморских проливов, по которой срок пребывания военных кораблей ограничен 21 сутками.

"И любопытно, если этот корабль пойдет в караване, как дальше они будут реагировать", — добавил заместитель министра.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил о намерении вновь отправить военные корабли через Керченский пролив. Он добавил, что украинские власти пригласят представителей ОБСЕ и других международных организаций для присутствия на кораблях во время их прохождения через пролив, а также предложил принять участие в проходе "партнерам" Украины.

МИД России слова Турчинова охарактеризовали как "абсолютно безответственные" и отметили, что они призваны лишь "усугубить ситуацию".

Британский разведывательный корабль HMS Echo прибыл в порт Одессы 19 декабря, согласно данным портала MarineTraffic. по состоянию на утро 23 декабря он покинул Украину и находится у берегов Румынии.

Провокация в Керченском проливе

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили государственную границу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ . Суд их заключил под стражу по обвинению в нарушении госграницы.