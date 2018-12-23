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В Киеве предложили отправить в Керченский пролив британский корабль 

РИА Новости + ещё 3 50 минут назад
Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил проверить реакцию России на проход корабля ВМС Великобритании через Керченский пролив, соответствующее заявление он сделал в эфире канала "Прямой".
В ходе обсуждения в студии зашла речь о возможном участии в проходе через Керченский пролив разведывательного корабля ВМС Великобритании HMS Echo.
"Когда говорят, что Россия не разрешит проход английского судна, у меня возникает одно замечание — а кто-нибудь пробовал пройти?" — задался вопросом Грымчак.
По утверждению замминистра, HMS Echo не имеет вооружения, и на него не распространяется действие конвенции Монтре о статусе черноморских проливов, по которой срок пребывания военных кораблей ограничен 21 сутками.
"И любопытно, если этот корабль пойдет в караване, как дальше они будут реагировать", — добавил заместитель министра.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил о намерении вновь отправить военные корабли через Керченский пролив. Он добавил, что украинские власти пригласят представителей ОБСЕ и других международных организаций для присутствия на кораблях во время их прохождения через пролив, а также предложил принять участие в проходе "партнерам" Украины.
В МИД России слова Турчинова охарактеризовали как "абсолютно безответственные" и отметили, что они призваны лишь "усугубить ситуацию".
Британский разведывательный корабль HMS Echo прибыл в порт Одессы 19 декабря, согласно данным портала MarineTraffic. по состоянию на утро 23 декабря он покинул Украину и находится у берегов Румынии.
Провокация в Керченском проливе
Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили государственную границу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.
Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд их заключил под стражу по обвинению в нарушении госграницы.
Президент России Владимир Путин оценил действия украинских властей как провокацию.
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Комментарии29
В мире , Армия , Войска , Украина , Александр Турчинов , Владимир Путин , МИД , ОБСЕ , СБУ
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