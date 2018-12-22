Глава новой украинской церкви заявил о провокации пранкеров

Главе новой украинской единой церкви митрополиту Епифанию позвонили российские пранкеры. Предположительно, это Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Пранкеры в беседе с Епифанием представились депутатом Европарламента , главой комитета по иностранным делам Дэвидом Макалистером, сообщается на странице церкви в фейсбуке

Разговор состоялся накануне.

«Во время разговора задавались провокационные вопросы, в частности о «захвате Лавры», о поддержке тех или иных кандидатов на выборах, об отношении к «правам гомосексуалистов» и тому подобном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время беседы у митрополита «появилось ощущение, что это провокация, поэтому он завершил ее».