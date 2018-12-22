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Глава новой украинской церкви заявил о провокации пранкеров 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / Frolexandr /
Главе новой украинской единой церкви митрополиту Епифанию позвонили российские пранкеры. Предположительно, это Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Пранкеры в беседе с Епифанием представились депутатом Европарламента, главой комитета по иностранным делам Дэвидом Макалистером, сообщается на странице церкви в фейсбуке.
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Разговор состоялся накануне.
«Во время разговора задавались провокационные вопросы, в частности о «захвате Лавры», о поддержке тех или иных кандидатов на выборах, об отношении к «правам гомосексуалистов» и тому подобном», — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время беседы у митрополита «появилось ощущение, что это провокация, поэтому он завершил ее».
«Митрополит высказал те же мысли, что и во всех публичных выступлениях. Украинская церковь выступает против насилия и разжигания вражды, она открыта к диалогу; никакого "захвата Лавры" не может быть, а разговоры о "захвате" имеют целью сеять напряжение в обществе», — говорится на странице.
Комментарии94
В мире , Украина , Владимир Кузнецов , Европарламент
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