Главе новой украинской единой церкви митрополиту Епифанию позвонили российские пранкеры. Предположительно, это Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Пранкеры в беседе с Епифанием представились депутатом Европарламента, главой комитета по иностранным делам Дэвидом Макалистером, сообщается на странице церкви в фейсбуке.
Разговор состоялся накануне.
«Во время разговора задавались провокационные вопросы, в частности о «захвате Лавры», о поддержке тех или иных кандидатов на выборах, об отношении к «правам гомосексуалистов» и тому подобном», — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время беседы у митрополита «появилось ощущение, что это провокация, поэтому он завершил ее».
«Митрополит высказал те же мысли, что и во всех публичных выступлениях. Украинская церковь выступает против насилия и разжигания вражды, она открыта к диалогу; никакого "захвата Лавры" не может быть, а разговоры о "захвате" имеют целью сеять напряжение в обществе», — говорится на странице.