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Лидер группы «Бумбокс» назвал Россию «черной дырой» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 15 5 часов назад
Фото: vz.ru
Лидер украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк рассказал, что несколько лет не ездит на гастроли в Россию, которая превратилась в «черную дыру».
«Случилась такая беда, инопланетяне просто высосали эту часть земного шара и она сейчас как черная дыра», — цитирует Хлывнюка «Обозреватель».
Он отметил, что скучает по родным и друзьям из России, но пока только они к нему приезжают в гости.
«Не представляю себе, как я пойду и дам свой паспорт человеку в погонах, которому отдают приказы те же люди, которые отдают приказы его коллегам стрелять по мне из установки «Град», — сказал он.
Хлывнюк не приезжал в Россию с 2014 года.
Ранее вокалист «Бумбокса» Хлывнюк написал рэперу Басте, которому запретили въезд на Украину, открытое письмо. В ответ Баста отметил, что продюсер украинца, видимо, толкнул его на «ложный путь заниматься не творчеством и музыкой, а лезть в политические интрижки и грязный пиар».
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Комментарии9
В мире , Политика , СНГ , Украина , Андрей Хлывнюк
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