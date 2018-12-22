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В Париже на акциях «желтых жилетов» задержали 30 человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тридцать человек задержаны в Париже в рамках акций протеста участников движения "желтых жилетов", сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на полицию. Отмечается, что трое задержанных заключены под стражу.
Самой многочисленной была группа "желтых жилетов", которая собралась в субботу утром в одном из самых туристических кварталов Парижа — Монмартре, туда прибыли несколько сотен участников движения. Елисейские поля на этот раз оказались свободны от протестов, утром там собралась совсем небольшая группа протестующих.
Ранее СМИ со ссылкой на префектуру полиции писали, что в акциях протеста во французской столице участвовали около 800 человек. Ряд представителей движения предлагали выйти на улицы Версаля. Однако, по сообщению французских медиа, призыв собраться в Версале был лишь отвлекающим маневром.
«Желтые жилеты», несогласные с политикой властей, возмущенные планами повышения цен на топливо и снижением покупательной способности стали выходить на улицы по всей Франции с 17 ноября.
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