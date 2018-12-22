Помощь США Украине назвали «мелочью на чай»

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Крымский депутат назвал выплату США $10 млн ВМС Украины «мелочью на чай» 

РИА Новости 34 минуты назад
Выделяемые Украине 10 миллионов долларов Соединенными Штатами Америки не компенсируют ни политических, ни моральных потерь украинского государства после инцидента в Керченском проливе, потому что это мелочь, которую выделяет толстосум на церковной паперти, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Представитель госдепартамента Роберт Палладино ранее заявил, что США выделят 10 миллионов долларов на дополнительную помощь ВМС Украины после инцидента в Керченском проливе, где в ноябре украинские корабли были задержаны за незаконное пересечение российской границы.
«10 миллионов (долларов) не компенсируют ни политических, ни моральных потерь украинского государства после керченского позора, ведь военный престиж за деньги не купишь, а на сегодняшний день мы имеем три арестованных корабля и 24 украинских моряка, которые задержаны как уголовные преступники», — сказал РИА Новости Бальбек.
По мнению депутата, Вашингтон играет роль толстосума, «проходящего мимо церковной паперти, где с протянутой рукой заливается слезами Украина — но крупные купюры жалко, поэтому дал ей мелочь на чай».
Три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
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В мире , Видео , Украина , Руслан Бальбек , Госдеп США , Госдума , РИА Новости , Республика Крым , США
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