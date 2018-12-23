Пятая часть населения Украины покинула страну

Почти пятая часть населения Украины покинула страну и уехала на заработки в другие государства. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, за рубежом на постоянной основе работают 3,2 миллиона украинских граждан, еще от 7 до 9 миллионов человек уехали на заработки на непостоянной основе.

По данным Госслужбы статистики Украины на 2018 год, население Украины составляет 42,198 миллионов человек. Таким образом, около 20 процентов украинцев уехали из страны.

Рева подчеркнул, что большинство украинских эмигрантов (2 миллиона человек) работает в Польше. Из них официально трудоустроена только половина.

В апреле сообщалось, что число проживающих в России украинцев превысило три миллиона человек.

«То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас — в России. И среди них есть много тех, кто не любит ни Путина, ни Россию, но считает, что не имеет иного выбора», — отмечал глава МИД Украины Павел Климкин.

В сентябре он заявил, что каждый год из Украины уезжает около миллиона граждан и назвал эту ситуацию катастрофической.