В Киеве назвали число украинцев, работающих за рубежом

Около 3,2 миллиона граждан Украины постоянно работают за рубежом, непостоянно за границу на работу уезжает 7-9 миллионов украинцев, сообщил министр соцполитики Украины Андрей Рева.

"По официальным данным госслужбы миграции и государственной пограничной службы, на постоянной основе сегодня за границей работает 3 миллиона 200 тысяч граждан. Непостоянно (работают) — цифра колеблется в пределах 7-9 миллионов наших соотечественников", — сказал Рева на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

Он отметил, что больше всего украинцев работает в Польше — около 2 миллионов, из них 1 миллион человек — легально, налоги платят всего 400 тысяч из них.

Общая численность населения на Украине составляет менее 40 миллионов человек.