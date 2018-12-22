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В Киеве назвали число украинцев, работающих за рубежом 

РИА Новости + ещё 10 7 часов назад
Фото: © AFP 2018 / Yuri Dyachyshyn
Около 3,2 миллиона граждан Украины постоянно работают за рубежом, непостоянно за границу на работу уезжает 7-9 миллионов украинцев, сообщил министр соцполитики Украины Андрей Рева.
"По официальным данным госслужбы миграции и государственной пограничной службы, на постоянной основе сегодня за границей работает 3 миллиона 200 тысяч граждан. Непостоянно (работают) — цифра колеблется в пределах 7-9 миллионов наших соотечественников", — сказал Рева на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".
Он отметил, что больше всего украинцев работает в Польше — около 2 миллионов, из них 1 миллион человек — легально, налоги платят всего 400 тысяч из них.
Общая численность населения на Украине составляет менее 40 миллионов человек.
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В мире , Конфликты , Социология , Украина
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