Почему правительство США приостановило работу

США приостановлена работа правительства. Демократы и республиканцы не смогли согласовать бюджет, в результате чего девять федеральных ведомств остались без финансирования. Причиной разногласий стал пункт бюджета о выделении $5 млрд на приграничную стену на юге США. Документ с этой мерой одобрили в палате представителей, однако сенат его не принял. По мнению экспертов, оппоненты Трампа из числа демократов пытаются сорвать выполнение президентом предвыборных обещаний, однако американский лидер может обернуть ситуацию в свою пользу.

Часть федеральных учреждений США временно прекратила работу из-за отсутствия договорённостей по финансированию. Так называемый шатдаун, то есть приостановка работы, произошёл 22 декабря в полночь по местному времени (8:00 мск).

Причиной стали разногласия демократов и республиканцев в обсуждении бюджета, а именно вопроса финансирования стены на южной границе США. Это произошло на фоне истечения срока действия согласованного бюджета у ряда государственных ведомств, в результате чего им пришлось вынужденно отправлять персонал в отпуск.

Накануне бюджет одобрили в палате представителей, но в сенате обсуждение не состоялось.

От приостановки пострадала четверть федеральных учреждений США, среди которых оказались Госдепартамент Минюст , министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, жилищного и городского развития, торговли, транспорта, финансов и внутренних дел (в США министерство с таким названием занимается природными ресурсами).

Шатдаун коснётся 800 тысяч сотрудников федеральных ведомств. Как пишет USA Today , 380 тысяч из них отправятся в принудительный отпуск, еще 420 тысяч продолжат работать бесплатно.

С начала года приостановка работы правительства происходит в третий раз. Однако три шатдауна в течение одного года произошли в США впервые за 40 лет.

CNN сообщает со ссылкой на сенаторов, что голосования по вопросу финансирования стены не будет до тех пор, пока президент и лидеры конгресса не придут к «глобальному соглашению».

Сам Трамп обвинил во временной приостановке работы правительства демократов и заявил о готовности к продолжительному шатдауну.

«Это приостановка из-за демократов, поскольку мы свою часть выполнили. Теперь от них зависит, будет ли приостановка сегодня. Я надеюсь, что обойдётся без этого, но мы полностью готовы к очень долгому шатдауну», — сказал Трамп 21 декабря. Президент отложил праздничную поездку во Флориду и решил остаться в Вашингтоне до урегулирования вопроса.

OUR GREAT COUNTRY MUST HAVE BORDER SECURITY! pic.twitter.com/ZGcYygMf3a— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2018 г. Позднее Трамп всё же выразил надежду, что шатдаун не продлится слишком долго. Об этом он рассказал в своём обращении, опубликованном в Twitter.

Первые два шатдауна в США пришлись на начало 2018 года. В конце января правительство США частично приостановило работу на три дня. Тогда спорным вопросом стала программа защиты юных мигрантов от депортации (DACA). Демократы настаивали на ее включении в бюджет, тогда как республиканцы призывали рассмотреть этот вопрос отдельно.

Вторая приостановка произошла 9 февраля и считается таковой лишь формально — весь процесс длился несколько часов и пришёлся на ночь. К утру решение было найдено и работа государственных структур не была нарушена.

«Вы не получите свою стену»

Трамп настаивает на включении в бюджет $5 млрд финансирования на возведение стены на юге США. Республиканцы выполнили требование президента и приняли бюджет с заложенными на стену $5,7 млрд в палате представителей, но одобрить документ в сенате пока не удалось, поскольку его не поддержит никто из демократов.

Правила требуют, что для утверждения инициативы нужно 60 голосов в насчитывающем 100 членов сенате. Это означает, что одобренную 51 республиканцами идею должна поддержать хотя бы часть демократов.

Как пишет The Washington Post , изначально Трамп дал понять, что готов отозвать свой запрос о финансировании стены во избежание шатдауна. Впоследствии президент передумал и вновь настоял на выделении средств на стену.

Лидер демократов Чак Шумер заверил, что Трамп не добьется финансирования стены на границе.

«Президент Трамп, вы не получите свою стену. Вы не получите её ни сегодня, ни на следующей неделе, ни 3 января, когда демократы возьмут контроль над палатой», — заявил в пятницу Чак Шумер, глава Демократической партии.

В своей речи он напомнил о результатах ноябрьских выборов в палату представителей США, по итогам которых республиканцы лишились большинства, а лидерство оказалось у демократов.

«Трамп рассчитывает на недовольство граждан»

Юрий Рогулёв. При этом в принятом палатой представителей бюджете статья о стене осталась, заметил в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ

«Палата представителей по Конституции имеет приоритет в обсуждении финансовых вопросов. Она этот бюджет приняла вместе с этой с статьёй. Вторая палата сената, куда поступил этот законопроект с бюджетом, она вчера не успела проголосовать», — сказал эксперт, назвав затяжку искусственной.

Он добавил, что обсуждение документа в скором времени должно возобновиться, и у Трампа есть возможность добиться его принятия.

«У Трампа и его администрации больше возможностей в сенате для того, чтобы провести этот законопроект. Поэтому думаю, что он все же если не сегодня, то в ближайшие два-три дня, а реально это до Рождества, он всё же будет принят. Если не будет принят, то будет перенесен уже на посленовогодний период», — считает эксперт.

Вместе с тем он не исключил, что Америка останется без правительства на все праздничные дни.

«Это конечно вопрос, который будет вызывать у граждан недовольство. И на это Трамп и рассчитывает», — говорит эксперт.

Президент может использовать текущую ситуацию в свою пользу, согласился в разговоре с RT доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

«Сложившиеся противоречия он будет использовать в своих интересах, представляя себя и свои проекты в виде мучеников неконструктивной деятельности Демократической партии», — считает эксперт.

Вполне возможно, что Трамп будет держаться своей позиции достаточно долго, поскольку речь идёт о предвыборных обещаниях.

«Потому что для него финансирование такого проекта как строительство стены, да и финансирование любой другой инициативы, связанной с его предвыборными обещаниями, крайне важны», — отметил эксперт.

В то же время действия демократов наносят ущерб электоральным позициям Трампа, добавил Ярыгин.