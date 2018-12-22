Акт шестой: во Франции ждут новых массовых протестов «жёлтых жилетов»

Во Франции готовятся к шестой акции протеста «жёлтых жилетов». Власти намерены привлечь более 4 тысяч полицейских для соблюдения правопорядка. Манифестанты также намерены перенести протесты из Парижа к исторической резиденции французских королей. Сам Версальский дворец будет закрыт для посетителей. Протестующие не намерены прекращать выступления даже после принятия парламентом страны закона о мерах помощи в ответ на требования «жёлтых жилетов», который ранее предложил президент страны Эммануэль Макрон. По данным соцопросов, поддержку демонстрантам по-прежнему высказывают около 70% населения. Эксперты отмечают, что французы выступают не столько против налога на топливо, сколько против долгосрочной политики властей.

Франция готовится к шестой акции «жёлтых жилетов» в субботу, 22 декабря. О своём решении принять участие в демонстрациях в группе Facebook заявили 2,4 тыс. человек, ещё более 12 тыс. заинтересованы в том, чтобы принять участие в манифестации. Накануне субботних акций около 30 «жёлтых жилетов» провели в Тулузе акции протеста в честь 41 дня рождения французского президента Эммануэля Макрона.

«Мы ждём предложений, касающихся повышения покупательской способности, переоценки пенсий, выплат инвалидам и особенно занятости», — сказал AFP один из «жёлтых жилетов».

Как сообщает МВД Франции, для обеспечения безопасности по всей стране будут дежурить около 4 тыс. правоохранителей, из которых 1225 человек займутся патрулированием французской столицы. Также жандармерия намерена использовать бронемашины.

Эти показатели значительно ниже, чем были 15 декабря — по всей стране тогда были привлечены 66 тыс. полицейских и жандармов, из которых около 8 тыс. находились в Париже.

Кроме того, в качестве мер безопасности, согласно рекомендациям префектуры, был закрыт для Версальский дворец. Также будут закрыты несколько станций пригородных поездов в районе Версаля. В городе будут дежурить мобильные подразделения полиции.

Ранее о намерении перенести протесты из Парижа к исторической резиденции французских королей заявил один из лидеров протеста Эрик Друе. По его мнению, это позволит «жёлтым жилетам» эффективнее противодействовать правоохранительным органам

«Хватит с Парижа и его маленьких улочек, — сказал он. — Мы нашли место, где мы все будем вместе и им (технике правоохранительных органов. — RT) будет очень трудно парковаться»

Протесты планируются не только во французской столице, но и в регионах. Так, на Facebook примерно по 1,2 тыс. человек выразили готовность выйти на улицы в Бордо и Тулузе, ещё 4,2 тыс. возможно примут участие в демонстрациях. Протесты запланированы и в Амьене — родном городе президента страны Эммануэля Макрона.

Отметим, что в прошлую субботу, 15 декабря, по всей Франции участвовали в манифестах 66 тыс. человек, а 8 декабря — 125 тыс. человек.

При этом в ходе протестов, начавшихся в середине ноября, пострадали 2891 человек, из которых более 1 тыс. — полицейские. Об этом французскому телеканалу BFMTV заявил представитель МВД страны.

«Разочарование в долгосрочной политике»

В пятницу, 21 декабря, французский сенат принял так называемый закон «жёлтых жилетов», предложенный президентом Эммануэлем Макроном. Документ касается срочных экономических и социальных мер, направленных на снижение напряжения в обществе.

«Сенат Франции окончательно принял законопроект об экстренных экономических и социальных мерах», — говорится на странице сената в Twitter.

«Минимальный размер оплаты труда вырастет на €100 в месяц, начиная с мая 2019 года. Кроме того, начиная с 2019 года, не будут облагаться налогами и социальными платежами сверхурочные часы работы. Также будет установлена в конце года специальная премия для сотрудников, не облагаемая ни налогами, ни социальными платежами. Для тех, кто зарабатывает менее €2000 в месяц, будут установлены налоговые вычеты», — пообещал французский президент 10 декабря.

Эти меры стали реакцией на продолжающиеся с ноября акций протеста. Однако они не повлияли на решение «жёлтых жилетов» проводить акции протеста. Это связано с тем, что французы выступают не столько против временных экономических неприятностей, сколько против долгосрочной политики властей, отметил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Это вызвано разочарованием в долгосрочной политике, которую проводят официальные французские власти. И голосование на выборах президента было протестным против основных политических сил Франции на тот момент. Выбирали принципиально нового человека, но из не совсем радикальных структур. То есть, нового, но более или менее своего. И это вышло боком», — уточнил он в разговоре с RT.

При этом во французском парламенте нет партий, которые бы представляли эти запросы в обществе, подчеркнул в беседе с RT профессор НИУ ВШЭ , политолог Олег Матвейчев

«Причина в общем недовольстве людей всей политической и экономической системой в стране. Дело в том, что практически ни одна из политических партий и лидеров не отражает те запросы, общественные настроения и то общество, которое сейчас сформировалось во Франции», — пояснил он.

Так, согласно ежемесячному опросу Odoxa, из всех французских политиков рейтинг растёт только у лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен . При этом, несмотря на то, что около 55% французов оценивают её в целом отрицательно, такой же показатель у действующего президента Макрона составляет и вовсе 73%.

Об общем недовольстве говорит и рейтинг поддержки населением «жёлтых жилетов». Так, несмотря на то, что число людей, выходящих снижается с каждой неделей, рейтинг одобрения этого движения не меняется и оставляет 70% по данным института Elabe.

Французы настаивают на проведении референдумов гражданской инициативы, на которых будут рассматриваться вопросы государственной важности — за это выступают около 82% французов. Именно проведение таких референдумов является одним из основных требований манифестантов.