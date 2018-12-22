Нервный срыв Трампа назвали причиной шатдауна в США

По словам лидеров Демократической партии, причиной приостановки работы правительства стал "нервный срыв" главы государства.

Часть федеральных правительственных учреждений США приостановила работу из-за того, что сенат и палата представителей не смогли утвердить бюджет. Почти четверть федеральных учреждений остановила работу. Это стало первым случаем за 40 лет, когда "шатдаун" произошел трижды за год.