Правительство Италии получило вотум доверия в сенате 

Правительство Италии получило ночью вотум доверия в сенате. Это позволило коалиционному Совету министров с участием «Движения 5 звёзд» и партии «Лига» добиться в верхней палате парламента автоматического одобрения проекта бюджетного закона на 2019 год, который теперь направлен для повторного чтения в палату депутатов.
Голосование по вопросу о доверии, который был поставлен кабмином в связи с правительственной «макси-поправкой», полностью изменившей содержание первой главы проекта бюджетного закона на 2019 год, уже одобренного палатой депутатов, пришлось проводить глубокой ночью. В пятницу заседание сената неоднократно прерывалось из-за активных протестов оппозиции, обвинившей правящее большинство в том, что ей не дали время для ознакомления с текстом документа, содержащего порядка 260 страниц.
Как сообщает ANSA, правительство поддержали 167 сенаторов, 78 высказались против, еще 3, среди которых пожизненный сенатор, бывший премьер страны Марио Монти, воздержались. Премьер страны Джузеппе Конте, в ответ на просьбу журналистов прокомментировать результаты голосования, отмечает агентство, ограничился коротким заявлением: «Первый шаг сделан, теперь переходим в палату депутатов».
Уже объявлено, что в депутатской комиссии по бюджету, финансам и планированию обсуждение проекта бюджетного закона с учётом «макси-поправки», учитывающей внесённые в документ изменения, вызванные согласованным с Еврокомиссией сокращением запланированного на следующий год дефицита госбюджета Италии с 2,4 процента ВВП до 2,04 процента, начнётся 27 декабря. Окончательное голосование по документу ожидается 28-29 декабря.
Вместе с тем, итальянские СМИ указывают на то, что, руководитель сенатской группы Демократической партии Андреа Маркуччи объявил о намерении обратиться в Конституционный суд страны в связи с «серьёзными нарушениями», допущенными правительством, «не считающимся с правами парламента».
По данным Il Messaggero, правящий кабинет Джузеппе Конте за полгода существования в более 31,5 процента случаев при принятии законов парламентом прибегал в процедуре вотума доверия. Рекордсменом же по данному показателю является правительство Марио Монти, при котором 48,1 процент законов был принят с использованием данной формы давления на высший законодательный орган страны. Второе место по количеству постановок вопроса о доверии принадлежит кабмину под руководством Паоло Джетилони — 32,9 процента.