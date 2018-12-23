Правительство Италии получило вотум доверия в сенате

Правительство Италии получило ночью вотум доверия в сенате. Это позволило коалиционному Совету министров с участием «Движения 5 звёзд» и партии «Лига» добиться в верхней палате парламента автоматического одобрения проекта бюджетного закона на 2019 год, который теперь направлен для повторного чтения в палату депутатов.

Голосование по вопросу о доверии, который был поставлен кабмином в связи с правительственной «макси-поправкой», полностью изменившей содержание первой главы проекта бюджетного закона на 2019 год, уже одобренного палатой депутатов, пришлось проводить глубокой ночью. В пятницу заседание сената неоднократно прерывалось из-за активных протестов оппозиции, обвинившей правящее большинство в том, что ей не дали время для ознакомления с текстом документа, содержащего порядка 260 страниц.

Как сообщает ANSA, правительство поддержали 167 сенаторов, 78 высказались против, еще 3, среди которых пожизненный сенатор, бывший премьер страны Марио Монти , воздержались. Премьер страны Джузеппе Конте, в ответ на просьбу журналистов прокомментировать результаты голосования, отмечает агентство, ограничился коротким заявлением: «Первый шаг сделан, теперь переходим в палату депутатов».

Уже объявлено, что в депутатской комиссии по бюджету, финансам и планированию обсуждение проекта бюджетного закона с учётом «макси-поправки», учитывающей внесённые в документ изменения, вызванные согласованным с Еврокомиссией сокращением запланированного на следующий год дефицита госбюджета Италии с 2,4 процента ВВП до 2,04 процента, начнётся 27 декабря. Окончательное голосование по документу ожидается 28-29 декабря.

Вместе с тем, итальянские СМИ указывают на то, что, руководитель сенатской группы Демократической партии Андреа Маркуччи объявил о намерении обратиться в Конституционный суд страны в связи с «серьёзными нарушениями», допущенными правительством, «не считающимся с правами парламента».

По данным Il Messaggero, правящий кабинет Джузеппе Конте за полгода существования в более 31,5 процента случаев при принятии законов парламентом прибегал в процедуре вотума доверия. Рекордсменом же по данному показателю является правительство Марио Монти, при котором 48,1 процент законов был принят с использованием данной формы давления на высший законодательный орган страны. Второе место по количеству постановок вопроса о доверии принадлежит кабмину под руководством Паоло Джетилони — 32,9 процента.