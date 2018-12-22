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Глава «Нафтогаза» пожаловался на проблемы с закупкой газа 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости / Стрингер
"Нафтогаз" Украины начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств на своих счетах, что усложнит закупку газа в пик отопительного сезона, а также приведет к ряду других проблем, об этом на своей странице в Facebook написал глава компании Андрей Коболев.
"В 2018 году группа "Нафтогаз" имеет отрицательный чистый денежный поток. Мы войдем в 2019 год с минимальными остатками денежных средств, что затрудняет закупки газа в пик отопительного периода", — написал глава газовой монополии.
По словам Коболева, минимальное количество средств на счетах компании также поставит под угрозу проекты по добыче газа и модернизации газотранспортной системы страны.
При этом одной из основных причин такого положения дел, по мнению топ-менеджера, является продажа газа по льготным ценам, так как правительство, которое, согласно законодательству Украины, должно компенсировать потери газовой монополии, не выполняет свои обязательства.
"В общем, мы видим, что в 2019 нас ожидает дефицит ликвидности объемом 35,2 миллиарда гривен", — заключил топ-менеджер.
Ранее депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Леонид Козаченко предложил выставить на продажу "Нафтогаз" из-за огромных долгов. По его словам, для погашения кредиторской задолженности компании потребуется не менее трех лет.
После Майдана 2014 года украинская экономика находится в упадке, увеличивается внешний долг государства. При этом в рамках сотрудничества с МВФ на Украине неоднократно повышались цены на газ для населения. С 2013 года стоимость 1 тысячи кубометров "голубого топлива" выросла с 725 гривен до 8,5 тысячи гривен в 2018 году.
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Комментарии5
В мире , Нафтогаз , Международный валютный фонд , Верховная Рада
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