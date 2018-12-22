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Украина получит от США 10 миллионов долларов за инцидент в Керченском проливе 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
США выделят помощь Украине в размере 10 миллионов долларов после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберта Палладино.
По его словам, решение выделить деньги Украине было принято в ответ на «опасную эскалацию со стороны России и ее необоснованные действия 25 ноября в Керченском проливе».
Отмечается, что помощь будет выделена, чтобы увеличить военно-морской потенциал Украины.
25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
В Москве действия украинской стороны назвали провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы на два месяца.
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В мире , ФСБ , США
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