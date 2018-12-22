Разведка США обвинила Россию в стремлении повлиять на выборы в 2018 году

При этом разведка США не нашла каких-либо признаков вмешательства в избирательную инфраструктуру страны, «которое могло бы помешать голосованию или изменить итоги подсчета голосов».

Китай и Директор национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил, что РФ Иран якобы пытались оказать влияние на американских граждан в ходе выборов в США, которые прошли в 2018 году.

При этом глава ведомства уточнил, что Москва не вмешивалась в системы голосования в ходе выборов.

«Россия и другие страны, такие как Китай и Иран, провели мероприятия по оказанию влияния и кампании по распространению сообщений, направленных против Соединенных Штатов, для продвижения своих стратегических интересов», — приводит The Hill слова Коутса.

Директор национальной разведки США при этом добавил, что американские спецслужбы не обнаружили каких-либо признаков вмешательства в избирательную инфраструктуру страны, «которое могло бы помешать голосованию или изменить итоги подсчета голосов».