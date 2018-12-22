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Разведка США обвинила Россию в стремлении повлиять на выборы в 2018 году 

ТК «Звезда» + ещё 4
Фото: Britta Pedersen, dpa, Globallookpress
При этом разведка США не нашла каких-либо признаков вмешательства в избирательную инфраструктуру страны, «которое могло бы помешать голосованию или изменить итоги подсчета голосов».
Директор национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил, что РФ, Китай и Иран якобы пытались оказать влияние на американских граждан в ходе выборов в США, которые прошли в 2018 году.
При этом глава ведомства уточнил, что Москва не вмешивалась в системы голосования в ходе выборов.
«Россия и другие страны, такие как Китай и Иран, провели мероприятия по оказанию влияния и кампании по распространению сообщений, направленных против Соединенных Штатов, для продвижения своих стратегических интересов», — приводит The Hill слова Коутса.
Директор национальной разведки США при этом добавил, что американские спецслужбы не обнаружили каких-либо признаков вмешательства в избирательную инфраструктуру страны, «которое могло бы помешать голосованию или изменить итоги подсчета голосов».
Ранее сообщалось, что бывший директор ФБР Джеймс Коми рассказал, что в расследовании дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США изначально фигурировали четыре американца.
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Комментарии6
В мире , Политика , Джеймс Коми , ФБР , Иран , Китай , США
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