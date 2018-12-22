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Мигранты попытались захватить судно в Великобритании и попались 

Lenta.ru + ещё 12 3 часа назад
Фото: Francois Lenoir / Reuters
Британские спецслужбы освободили судно в устье Темзы, захваченное мигрантами. Об этом сообщает The Sun.
Как стало известно, четырех безбилетных пассажиров обнаружили на корабле утром 21 декабря. Они сбежали из запертых кабин и начали угрожать членам экипажа железными прутьями и самодельным оружием. Захватчики потребовали приблизиться к берегу, где он, вероятно, хотели прыгнуть за борт и доплыть до суши, отмечает издание.
После 12-часового ожидания премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй одобрила штурм судна спецназом. В операции участвовали около 25 бойцов. Злоумышленники быстро сдались, на данный момент спецназ полностью контролирует судно.
Отмечается, что мигранты могли попасть на корабль итальянской компании в порту Нигерии или во время трех остановок на западном берегу Африки.
Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. В основном приезжие стремятся в Германию, Францию, Италию, Великобританию и Швецию. Большая часть мигрантов родом из Африки и стран Ближнего Востока.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Великобритания
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