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Порошенко увидел символ в предновогодних санкциях ЕС 

News.ru + ещё 2 50 минут назад
Фото: globallookpress.com
Украинский президент Пётр Порошенко назвал символичным продление Евросоюзом антироссийских санкций в преддверии Нового года. При этом он добавил, что Москва «познает цену агрессии на Донбассе».
«Символично, что накануне Рождества и Нового года Совет ЕС принял решение о продлении экономических и секторальных санкций против России за агрессию в Донбассе», — написал лидер страны в Facebook.
Он добавил, что «настоящая борьба ещё впереди», поскольку РФ «активно готовится к следующему избирательному году, а именно попытке реванша на Украине и созданию в Европе альтернативных ценностей».
Как писал News.ru ранее, Евросоюз официально продлил на полгода экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики. Решение принято «ввиду отсутствия прогресса» по выполнению Минских соглашений, сказано в заявлении Совета Европы. Нынешний срок действия санкций истекает 31 января 2019 года. Новый срок определён до 31 июля.
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В мире , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , ЕС , Совет Европы , Москва
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