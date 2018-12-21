Порошенко увидел символ в предновогодних санкциях ЕС

Украинский президент Пётр Порошенко назвал символичным продление Евросоюзом антироссийских санкций в преддверии Нового года. При этом он добавил, что Москва «познает цену агрессии на Донбассе».

«Символично, что накануне Рождества и Нового года Совет ЕС принял решение о продлении экономических и секторальных санкций против России за агрессию в Донбассе», — написал лидер страны в Facebook.

Он добавил, что «настоящая борьба ещё впереди», поскольку РФ «активно готовится к следующему избирательному году, а именно попытке реванша на Украине и созданию в Европе альтернативных ценностей».

Как писал News.ru ранее, Евросоюз официально продлил на полгода экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики. Решение принято «ввиду отсутствия прогресса» по выполнению Минских соглашений, сказано в заявлении Совета Европы. Нынешний срок действия санкций истекает 31 января 2019 года. Новый срок определён до 31 июля.