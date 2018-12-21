Политика Трампа полностью отвечает национальным интересам России

Вывод войск из Сирии , слухи о предстоящем сокращении вдвое контингента в Афганистане , отставка министра обороны, выделение средств на строительство стены с Мексикой — события последних дней свидетельствуют о наступлении нового этапа президентства Трампа . Противники и недалекие наблюдатели продолжают изображать Трампа некомпетентным идиотом, а он гнет свою линию. И одерживает одну победу за другой.

Дональд Трамп, которого уже почти два года пытается заблокировать американский истеблишмент, вместо того, чтобы, как мечталось его противникам, готовиться к новой фазе противостояния с Конгрессом, в котором с января нижняя палата переходит под контроль демократов, перешел в наступление. Не на Конгресс даже, хотя и тут достигнута важная победа: Палата представителей, два года отказывавшаяся выделять деньги на строительство стены с Мексикой, одобрила направление на эти цели почти 6 миллиардов долларов. Теперь эту сумму должен утвердить сенат — и Трамп уже пригрозил произвести «остановку правительства», если это не будет сделано.

Получение средств на мексиканскую стену станет принципиально важной победой Трампа — он объявлял о намерении ее построить когда был кандидатом в президенты. Трамп готовится к переизбранию в 2020 году — и ему важно показать, что он выполняет свои предвыборные обещания. Причем выполняет практически всё, чем не мог похвастаться практически ни один президент в новейшей американской истории.

Ведь в среду Трамп выполнил еще одно свое обещание — и этот его шаг вызвал взрыв негодования у американской элиты.

Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. И, хотя их нахождение там давно уже не имело никакого смысла, именно оно стало поводом для отставки министра обороны Джеймса Мэттиса и сетований истеблишмента на то, что теперь Трамп остался без присмотра «разумных людей». Хотя на самом деле как в выводе войск из Сирии, так и в намерении вдвое сократить американский контингент в Афганистане (информация о выводе примерно половины из 14 тысячного контингента появилась в четверг), самое страшное для врагов Трампа как раз то, что он выполняет свои обещания: меняет внешнеполитическую стратегию США

Трамп — противник внешних интервенций и игры в «мирового жандарма», и это было одним из главных его предвыборных лозунгов.

Выполняя свои обещания и возвращая американских солдат домой, он увеличивает свои и так неплохие шансы переизбраться в 2020 году. А значит глобалистки настроенному большинству американского истеблишмента, да и всей атлантической наднациональной элите придется иметь с ним дело до 2024 года. Одно дело перетерпеть полузаблокированного Трампа еще пару лет, и совсем другое, понимать, что у него впереди еще 6 лет президентства. За это время принимаемые им меры по изменению курса американской империи в мире могут стать необратимыми.

Что делает Трамп? Он мыслит стратегически — глобализация по-англосаксонски провалилась. С одной стороны, у США нет сил для того, чтобы даже в ближнесрочной перспективе «руководить миром» — пасти страны и народы в выгодном им направлении, давить где военными, где политическими, где экономическими методами. Причем делать все это для строительства «вавилонской башни» — мирового порядка, в котором США и Запад в целом будут лишь фундаментом новой мировой наднациональной империи, некоего единого всемирного государства, управляемого наднациональной же финансово-политической элитой.

С другой стороны, рост альтернативных Америке исторических центров силы, таких как Китай и Россия, Индия и исламский мир, приводят к тому, что против США выстраивается коалиция недовольных их амбициями, которая с каждым годом будет все жестче вытеснять Вашингтон с позиции мирового гегемона (точнее, полугегемона — потому что до полноценного доминирования Штаты так и не добрались). Поэтому лучше начать перегруппировку сил заранее, пока обломки «мира по-американски» не похоронили под собой сами США — именно из этого исходит Трамп и те американские элиты, которые его поддерживают.

Их можно назвать американскими националистами, антиглобалистами, консерваторами, антиинтервенционистами, неоизоляционистами или традиционалистами. Термины не точны и, по большому счету не имеют значения. Самое главное, что Трамп любит США — они представляют для него самостоятельную, самодостаточную ценность. И он действительно хочет «сделать Америку снова великой» — то есть укрепить экономику, общество, государственность США. Чтобы они могли не только выстоять в эпоху бури и натиска (причем не только внешней, но и внутренней — противоречия в США лишь нарастают), но и сохранить за собой место первой страны в мире. Не мирового рулевого, жандарма, учителя и тем более не марионетки в деле строительства «глобального муравейника» — а сильнейшей мировой державы, жестко отстаивающей свои интересы, обеспечивающей своим гражданам высокий уровень жизни и сохраняющий определенные нравственные устои и общественный уклад.

Именно за это и ненавидят Трампа как те, кто не понимает его стратегию, и считает, что он просто угробит «Америку, руководящую миром», так и те, кто прекрасно понимает, что и зачем делает президент США, и не желающие допустить ухода Америки в самостоятельное плавание, превращение ее в «обычное государство», пусть и с имперскими замашками. Вторые — это и есть та самая глобалистки настроенная англосаксонская элита, ведущая двухлетнюю уже войну с Трампом. И точно также, как и Трампа, демонизирующая и Владимира Путина . Потому что Россия так же мешает ее планам, как и непонятно откуда взявшийся американский президент. Отсюда и примитивные попытки изобразить Трампа ставленником Путина, найти несуществующий российский след в его победе.

Все, что пока ей удалось — это заблокировать возможность нормальных контактов Путина и Трампа. Это, конечно, немало — потому что нет ничего страшней для глобалистов, чем сама вероятность сближения и координации действий двух их главных врагов. Врага внутреннего — Трампа, и врага внешнего — Путина. Ведь цели двух президентов совпадают в главном, оба хотят сделать свои страны как можно более сильными и как можно более суверенными, самостоятельными, независимыми. Представления о новым мировом порядке у Путина и Трампа имеют между собой гораздо больше общего, чем кажется. И главное, что их объединяет, это то, что управлять миром должны национальные государства, а не наднациональные структуры.

Разногласия и противоречия между Россией и США будут существовать и в при этом новом мировом порядке: сохранится и соперничество в важных для обеих стран регионах (в первую очередь в Европе), будет и пристальное внимание к военному потенциалу друг друга, и даже гонка вооружений время от времени. Но будет и понимание сфер жизненных интересов друг друга, и жесткое согласование компромиссов по тем или иным региональным и общемировым проблемам, и выгодное сотрудничество по тем или иным экономическим проектам.

Конечно, на пути к таком миропорядку еще много чего предстоит сделать — но Дональд Трамп всеми силами продвигает Америку в эту сторону. Он может проиграть (хотя это будет катастрофой для США), его могут убить — но пока он делает то, что делает, это полностью отвечает национальным интересам России.