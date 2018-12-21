Действиями против RT Лондон провоцирует распад Великобритании

Вещающий в Британии российский телеканал должен отображать точку зрения войск СС. По крайней мере, именно это следует из претензий, предъявленных телеканалу RT британским медиарегулятором. Как реагировать российским властям на подобный абсурд — и почему он угрожает прежде всего самой Великобритании

Британский регулятор Ofcom подготовил список претензий к телеканалу RT. Главный редактор российского СМИ Маргарита Симоньян опубликовала некоторые претензии, выглядят они, мягко говоря, странно.

«Британский Офком считает, что RT нарушили законы вещания, потому что дали в эфир и «не подвергли сомнению» заявления российского Министерства обороны по Сирии. Британский Офком считает нарушением закона вещания тот факт, что наш ведущий в эфире перебил бывшего посла США в Сирии. В сюжете про цыганские погромы на Украине Офком усмотрел недостаточное освещение позиции погромщиков. Она была нами представлена, но, упс, недостаточно. А также мы рассказали о конкурсе детского рисунка в честь дивизии СС «Галичина» и «не представили альтернативной точки зрения». То есть, надо полагать, точки зрения СС. Я не шучу», — резюмирует Симоньян.

Неудивительно, что Роскомнадзор в ответ анонсировал проверку Би-Би-Си, точнее телеканала BBC World News. Вряд ли руководители этого ведомства не слышали заявления Владимира Путина о том, что «Кодекс Хаммурапи» в России не действует, но в данном случае речь идёт не о талионе и не о «хватании неповинных людей» а об ответе по законам дипломатии.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в «Фейсбуке»: «Давно пора. Мне искренне жаль корреспондентов ВВС, многие из которых являются настоящими профессионалами и добросовестно выполняют свои обязанности. Но грубое вмешательство британского правительство в деятельность российских СМИ (постоянная пропаганда против телеканала RT, попытки дискредитация наших журналистов и тд) не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «в Москве у разных ведомств неоднократно появлялись вопросы в отношении конкретных материалов, конкретных эпизодов с освещением (со стороны Би-Би-Си — прим. ВЗГЛЯД) событий, связанных с Российской Федерации. С освещением того, что происходит в Сирии и внутри России. Но опять же здесь можно говорить о какой-то вкусовщине, в данном случае вопросом просто займется уполномоченный орган», — пообещал Песков.

На сайте Би-Би-Си опубликовано заявление о том, что «в России, как и во всех остальных странах мира, Би-би-си предоставляет аудитории независимую информацию с соблюдением всех правил и норм местного законодательства».

Действительно, от российских СМИ не требуется в обязательном порядке представлять альтернативную точку зрению эсэсовцев, да и вообще чью-либо — это вопрос редакционной политики. В законе о СМИ в статье «Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации» сформулированы не такие уж обильные запреты, которые должны соблюдать работающие в России журналисты.

Нельзя разглашать гостайну, призывать к терроризму и свержению власти, распространять порнографию, пропагандировать культ насилия и жестокости, материться.

Нельзя использовать 25-й кадр и другие методы воздействия на подсознание.

Нельзя писать про ИГИЛ и другие запрещенные в РФ организации, не упоминая, что они запрещенные.

Нельзя рассказывать, где купить наркотики, как их изготовить и употребить.

Нельзя называть имя несовершеннолетнего, пострадавшего от преступления.

Нельзя рассказывать, как изготовить взрывчатку.

Нельзя в розницу дистанционно продавать алкоголь.

За вышеперечисленные нарушения регулярно получают предупреждения вплоть до отзыва лицензии российские СМИ. За то же самое гипотетически может быть наказана Би-Би-Си.

Скажем, в статье про «Мужское государство» есть следующий пассаж: «В октябре семь человек из группы пошли кидать „коктейли Молотова“ в недостроенном здании в Хабаровске: скинувшись на бензин, они кидали бутылки с зажигательной смесью в стену».

Можно ли это воспринимать как инструкцию по изготовлению взрывчатки? Если руководствоваться духом закона — то нельзя. Если буквой — то, наверное, можно.

Впрочем, не будем помогать Роскомнадзору, они сами справятся, если потребуется.

Но даже если найденных нарушений будет достаточно для отзыва лицензии или штрафа размером в 22 миллиона — по образцу сайта «Зе Нью Таймс», очевидно, что роль RT в Британии и телеканала BBC World News в России несравнимы и количественно, и качественно. У RT — миллионы зрителей и влияние на массовую аудиторию. О вещании в Росси BBC World News многие сегодня услышали впервые.

Поэтому закрытие этого телеканала и даже блокировка сайта «Русской службы Би-Би-Си» , который несколько более популярен, будут зеркальными мерами исключительно с формальной точки зрения.

С точки зрения пиара и пропаганды было бы правильнее ничего не закрывать и никого не штрафовать, а просто собрать список претензий британского регулятора к RT и найти зеркальные примеры в материалах BBC World News и «Русской службы Би-Би-Си».

О найденных аналогиях максимально широко оповестить британскую общественность. Если RT они в состоянии закрыть, то запретить Youtube — вряд ли.

В целом попытки Британии, США, Франции и других стран добиться запрета RT очень напоминают политику СССР по отношению к той же «Русской службе Би-Би-Си» в 60-е — 80-е годы прошлого века. Несмотря на «глушилки», советские люди всё равно слушали «вражеские голоса» и считали их более правдивыми, чем официальную информацию.

Во втором десятилетии XXI века возможностей для распространения информации стало больше, а возможностей для «глушения» — гораздо меньше. Даже знаменитый «великий китайский фаерволл» обходится без особых технических ухищрений, просто большинству китайцев это неинтересно.

Но европейцы в этом смысле больше похоже на русских.

Если RT и другие российские иновещательные СМИ будут и дальше активно запрещать и глушить, это вызовет исключительно противоположный эффект и любопытство аудитории. «Что же такого рассказывают эти русские, что их хотят запретить?»

Существует много версий причин быстрого развала СССР, информационная закрытость и попытка госпропаганды скрыть очевидные проблемы — одна из наиболее вероятных. Развал Британии после Брекзита практически неизбежен — Шотландия проголосовала против выхода из ЕС и наверняка захочет вернуться обратно.

Если кому-то кажется, что запрет RT замедлит этот процесс, то они очень сильно ошибаются.