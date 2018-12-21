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Главные события пятницы 

Рамблер 1 час назад

Кремль поставил точку в вопросе ЧВК

Законодательством частные военные компании (ЧВК) на территории России не предусмотрены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Россия выслала шведского дипломата

Россия выслала шведского журналиста и дипломата Калле Книйвиля, занимавшего должность атташе по культуре при посольстве Швеции.

Германия разрабатывает ответ российским "Искандерам"

Германия ведет тайные переговоры с США по вопросу получения доступа к засекреченной технологии, которая позволит разработать новое поколение системы ПРО для противостояния новейшему российскому оружию

Песков объяснил, зачем в США "нянчатся" с Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко будет и дальше обострять отношения с Россией для удовлетворения «электоральных интересов», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Китай испытал С-400

Народно-освободительная армия Китая провела первые успешные тестовые стрельбы купленной в России зенитной ракетной системы С-400, поразив баллистическую мишень.

Лукашенко объяснил фразу о «телках» и «бабле»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что слова о «телках» и «бабле», записанные участником его совещания, касались «мышления современных спортсменов».

Украина построит базу на Азове

Появление военно-морской базы в Азовском море — приоритет Министерства обороны Украины на 2019 год. Об этом заявил глава ведомства Степан Полторак.

Названа причина отставки главы Пентагона

Президент США пообещал в ближайшее время назвать имя нового руководителя военного ведомства. Министр обороны США Джеймс Мэттис намерен уйти на пенсию.

Роскосмос рассказал о гибели Солнца и Земли

Телестудия Роскосмоса на своем канале в YouTube опубликовала видео с названием "Когда сгорит Земля", в котором рассказывается о судьбе Солнца и планет Солнечной системы.

Полицейские смогут вскрывать машины в РФ

В Министерстве внутренних дел разработали проект поправок в закон «О полиции». Как уточнили в пресс-службе ведомства, документ подразумевает наделение полицейских полномочиями для вскрытия автомобилей.

Кокорину и Мамаеву ужесточили обвинение

Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому ужесточили обвинение, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на адвоката Кирилла Кокорина Вячеслава Барика.

С россиян решили «стрясти» долги

Судебные приставы объявили предновогоднюю охоту на должников, которые недоплатили налоги в уходящем году.
Комментарии6
В мире , Видео , Дмитрий Песков , Павел Мамаев , Степан Полторак , Петр Порошенко , Кирилл Кокорин , Александр Лукашенко , Александр Кокорин , Министерство обороны , Пентагон , Роскосмос , МВД , РИА Новости , АГН "Москва" , ИТАР-ТАСС
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