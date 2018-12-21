Кремль поставил точку в вопросе ЧВК
Законодательством частные военные компании (ЧВК) на территории России не предусмотрены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Россия выслала шведского дипломата
Россия выслала шведского журналиста и дипломата Калле Книйвиля, занимавшего должность атташе по культуре при посольстве Швеции.
Германия разрабатывает ответ российским "Искандерам"
Германия ведет тайные переговоры с США по вопросу получения доступа к засекреченной технологии, которая позволит разработать новое поколение системы ПРО для противостояния новейшему российскому оружию
Песков объяснил, зачем в США "нянчатся" с Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко будет и дальше обострять отношения с Россией для удовлетворения «электоральных интересов», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Китай испытал С-400
Народно-освободительная армия Китая провела первые успешные тестовые стрельбы купленной в России зенитной ракетной системы С-400, поразив баллистическую мишень.
Лукашенко объяснил фразу о «телках» и «бабле»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что слова о «телках» и «бабле», записанные участником его совещания, касались «мышления современных спортсменов».
Украина построит базу на Азове
Появление военно-морской базы в Азовском море — приоритет Министерства обороны Украины на 2019 год. Об этом заявил глава ведомства Степан Полторак.
Названа причина отставки главы Пентагона
Президент США пообещал в ближайшее время назвать имя нового руководителя военного ведомства. Министр обороны США Джеймс Мэттис намерен уйти на пенсию.
Роскосмос рассказал о гибели Солнца и Земли
Телестудия Роскосмоса на своем канале в YouTube опубликовала видео с названием "Когда сгорит Земля", в котором рассказывается о судьбе Солнца и планет Солнечной системы.
Полицейские смогут вскрывать машины в РФ
В Министерстве внутренних дел разработали проект поправок в закон «О полиции». Как уточнили в пресс-службе ведомства, документ подразумевает наделение полицейских полномочиями для вскрытия автомобилей.
Кокорину и Мамаеву ужесточили обвинение
Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому ужесточили обвинение, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на адвоката Кирилла Кокорина Вячеслава Барика.
С россиян решили «стрясти» долги
Судебные приставы объявили предновогоднюю охоту на должников, которые недоплатили налоги в уходящем году.