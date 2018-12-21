Главные события пятницы

Кремль поставил точку в вопросе ЧВК

Россия выслала шведского дипломата

Германия разрабатывает ответ российским "Искандерам"

Германия ведет тайные переговоры с США по вопросу получения доступа к засекреченной технологии, которая позволит разработать новое поколение системы ПРО для противостояния новейшему российскому оружию

Песков объяснил, зачем в США "нянчатся" с Порошенко

Китай испытал С-400

Лукашенко объяснил фразу о «телках» и «бабле»

Украина построит базу на Азове

Названа причина отставки главы Пентагона

Роскосмос рассказал о гибели Солнца и Земли

Полицейские смогут вскрывать машины в РФ

Кокорину и Мамаеву ужесточили обвинение