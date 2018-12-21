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Эрдоган присвоил себе заслугу выхода войск США из Сирии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: Presidency Press Service via AP
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил причины вывода американских подразделений из Сирии.
Эрдоган заявил, что решение американского лидера Дональда Трампа о выводе войск из Сирии было принято после их совместного разговора, передает РИА «Новости».
Трамп отдал приказ по авиаударам в Сирии
Также президент Турции сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с Трампом.
19 декабря Белый дом заявил о начале вывода американских войск из Сирии по приказу Трампа. Это займет от 60 до 100 дней. Трамп также объявил о победе над ИГ*.
* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"
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В мире , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , РИА Новости , Сирия , США , Турция
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