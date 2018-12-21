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Морально неустойчив: раскрыта страшная тайна Порошенко 

Дни.ру + ещё 1 14 часов назад
Фото: www.globallookpress.com
Петр Порошенко стал президентом, но при этом остался олигархом. Его бывший соратник Игорь Коломойский за это назвал Порошенко аморальным типом.
Сразу же после победы майдана олигарх и миллиардер Коломойский был назначен президентом на высокую должность — с марта 2014 года он занимал пост руководителя Днепропетровской области. Ровно через год у Порошенко с Коломойским возник серьезный конфликт из-за ареста его соратника и заместителя губернатора Геннадия Корбана.
Президент отправил олигарха в отставку и с тех пор Коломойский политикой больше не занимается. Зато сейчас у него появился шанс отомстить своему бывшему шефу и высказать все, что он о нем думает. Площадкой для откровений бизнесмена стала популярная на Украине телепрограмма "В гостях у Дмитрия Гордона".
Коломойский уверен, что на своем посту президент Украины совершает действия, которые не подобают его статусу и должности, поэтому он считает Порошенко аморальным типом.
Коломойский признался, что уважал Порошенко, когда тот только пришел к власти. Кроме того, он считает, что президентом политик стал в результате честных выборов. Однако время показало, что нынешний украинский лидер просто повторяет политическую судьбу одного из своих предшественников — Виктора Ющенко.
"Он пошел по наклонной плоскости. Вместе со своим рейтингом. Он стал президентом и не перестал быть олигархом, это проблема для страны", — сказал бизнесмен.
Коломойский резко высказался и по поводу инцидента в Керченском проливе, обвинив Порошенко в сознательной провокации. "На хрена он послал туда наши корабли? Мы можем говорить — это наше море, но мы же знали, что там еще кто-то есть. Зачем мы этих парней подставили?" — задал риторические вопросы Коломойский.
Отправку кораблей в сторону Керченского пролива он назвал глупой провокацией с целью введения военного положения. Также Коломойский подвел некоторые итоги деятельности Порошенко на посту президента. Никаких его заслуг предприниматель не назвал, а среди неудач назвал вялую военную кампания в Донбассе, полную разобщенность общества и отсутствие патриотизма у граждан страны.
Ничего удивительного в оценке Коломойского нет, на Украине сейчас царит если не хаос, то очень близкое к нему состояние. Не находясь де-юро в состоянии войны, страна под руководством Петра Порошенко увязла в милитаризации: ВСУ стягивают силы к границам с Донбассом, моряки готовятся совершить новые провокации в Керченском проливе, и при этом в стране через три с небольшим месяца должны пройти президентские выборы.
Действующий глава государства даже не заикается о том, что он будет в них участвовать, ведь шансов победить у Порошенко сейчас нет никаких. Его политический рейтинг колеблется вокруг статистической погрешности, а возможные конкуренты — Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский — серьезно обошли его. Популярность женщины с косой и комика в три-четыре раза выше, чем у президента.
У Порошенко остался один выход — устроить новую провокацию с участием российских военных, обвинить Москву во всех бедах и продлить действие чрезвычайного положения хоть на какое-то время, обеспечив себе власть в стране и безопасность. Только вот вопрос — захочет ли народ Украины терпеть во главе страны аморального типа и не устроит ли новый Майдан для свержения президента-олигарха Порошенко.
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В мире , Украина , Игорь Коломойский , Виктор Ющенко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Дмитрий Гордон
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