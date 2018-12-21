В Барселоне произошли столкновения между полицией и протестующими

Столкновения между протестующими и полицией происходят в ряде районов Барселоны, сообщает El Pais,

Как уточнили в местной полиции, в ходе протестов были задержаны по меньшей мере четыре человека.

По данным издания, несколько протестующих попытались прорваться ко дворцу Льотха-де-Мар, где проходит заседание Совета министров Испании.

Как сообщает Europa Press, во время протестов пострадали 15 человек.

Сторонники независимости Каталонии с самого утра 21 декабря начали акции протеста против правительства Испании. В частности, протестующие перекрыли несколько автодорог в автономии.