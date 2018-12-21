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В Барселоне произошли столкновения между полицией и протестующими 

RT на русском + ещё 14 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Столкновения между протестующими и полицией происходят в ряде районов Барселоны, сообщает El Pais,
Как уточнили в местной полиции, в ходе протестов были задержаны по меньшей мере четыре человека.
По данным издания, несколько протестующих попытались прорваться ко дворцу Льотха-де-Мар, где проходит заседание Совета министров Испании.
Как сообщает Europa Press, во время протестов пострадали 15 человек.
Сторонники независимости Каталонии с самого утра 21 декабря начали акции протеста против правительства Испании. В частности, протестующие перекрыли несколько автодорог в автономии.
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