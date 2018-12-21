Абэ ожидает ускорения переговоров с Россией о мирном договоре

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что наступает важный этап в переговорах с Москвой о мирном договоре, и надеется на их ускорение. Об этом в пятницу заявил журналистам в Токио после встречи с главой правительства политик Мунэо Судзуки , который активно занимается вопросами диалога с Россией . Японский премьер регулярно проводит с ним консультации по такой тематике.

"На нынешней встрече, — приводит слова Судзуки агентство Kyodo, — премьер-министр Абэ заявил мне, что на переговорах о мирном договоре наступает важный период. Он намерен ускорить их, начиная со своего предстоящего в январе визита в Россию, и добиваться в ходе диалога еще более положительного результата".

По словам Судзуки, Абэ очень позитивно воспринял позицию в отношении мирного договора с Японией, которую выразил в четверг президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.

МИД Японии ТАСС в пятницу сообщили, что согласовывается дата встречи глав МИД двух стран в Москве, которая должна предшествовать визиту Абэ.

На встрече в Сингапуре 14 ноября президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В соответствии с ней было прекращено состояние войны между двумя государствами, восстановлены дипломатические и консульские отношения. В девятой статье декларации советское правительство согласилось передать Японии острова Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов, которые в Токио именуют Хабомаи, с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора.

Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.