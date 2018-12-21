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Абэ ожидает ускорения переговоров с Россией о мирном договоре 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что наступает важный этап в переговорах с Москвой о мирном договоре, и надеется на их ускорение. Об этом в пятницу заявил журналистам в Токио после встречи с главой правительства политик Мунэо Судзуки, который активно занимается вопросами диалога с Россией. Японский премьер регулярно проводит с ним консультации по такой тематике.
"На нынешней встрече, — приводит слова Судзуки агентство Kyodo, — премьер-министр Абэ заявил мне, что на переговорах о мирном договоре наступает важный период. Он намерен ускорить их, начиная со своего предстоящего в январе визита в Россию, и добиваться в ходе диалога еще более положительного результата".
По словам Судзуки, Абэ очень позитивно воспринял позицию в отношении мирного договора с Японией, которую выразил в четверг президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.
В МИД Японии ТАСС в пятницу сообщили, что согласовывается дата встречи глав МИД двух стран в Москве, которая должна предшествовать визиту Абэ.
На встрече в Сингапуре 14 ноября президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В соответствии с ней было прекращено состояние войны между двумя государствами, восстановлены дипломатические и консульские отношения. В девятой статье декларации советское правительство согласилось передать Японии острова Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов, которые в Токио именуют Хабомаи, с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора.
Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.
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Комментарии
В мире , Азия , Синдзо Абэ , Мунэо Судзуки , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС , Москва , Япония
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