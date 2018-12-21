Трамп спел с вилами в руках и навлек на себя гнев американцев

Президент США Дональд Трамп выложил в Twitter видеозапись с церемонии награждения телевизионной премией «Эмми» в 2006 году, на которой он выступил с шутливой песней Green Acres. Так он прокомментировал обсуждение законопроекта «Об улучшении сельского хозяйства», который должен смягчить американским фермерам последствия торговой войны с Китаем

«Фермерский закон за 15 минут», — подписал он под роликом.

Трамп спел в фермерском комбинезоне и вилами в руках. Вместе с ним выступила комедиантка Меган Маллалли

Американцы не оценили чувство юмора президента и раскритиковали видео в соцсетях. «Мы все умрем», — сокрушается один из пользователей Twitter, перепостивших ролик. «Это реально?» — вопрошает другой. «КАКОГО ЧЕРТА ТВОРИТСЯ?» — восклицает третья.

Маллалли тоже отреагировала на твит Трампа: «ОМГ. Если я вам понадоблюсь, ребята, я буду сидеть в яме».

Песня Green Acres («Зеленые просторы») звучит в одноименном комедийном телесериале, который выходил на экраны с 1965 по 1971 годы. Ситком рассказывает о супругах, приехавших в деревню из Нью-Йорка.