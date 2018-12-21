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Трамп спел с вилами в руках и навлек на себя гнев американцев 

Lenta.ru 1 час назад
Президент США Дональд Трамп выложил в Twitter видеозапись с церемонии награждения телевизионной премией «Эмми» в 2006 году, на которой он выступил с шутливой песней Green Acres. Так он прокомментировал обсуждение законопроекта «Об улучшении сельского хозяйства», который должен смягчить американским фермерам последствия торговой войны с Китаем.
«Фермерский закон за 15 минут», — подписал он под роликом.
Трамп спел в фермерском комбинезоне и вилами в руках. Вместе с ним выступила комедиантка Меган Маллалли.
Американцы не оценили чувство юмора президента и раскритиковали видео в соцсетях. «Мы все умрем», — сокрушается один из пользователей Twitter, перепостивших ролик. «Это реально?» — вопрошает другой. «КАКОГО ЧЕРТА ТВОРИТСЯ?» — восклицает третья.
Маллалли тоже отреагировала на твит Трампа: «ОМГ. Если я вам понадоблюсь, ребята, я буду сидеть в яме».
Песня Green Acres («Зеленые просторы») звучит в одноименном комедийном телесериале, который выходил на экраны с 1965 по 1971 годы. Ситком рассказывает о супругах, приехавших в деревню из Нью-Йорка.
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Комментарии
В мире , Видео , США , Меган Маллалли , Дональд Трамп , Китай
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