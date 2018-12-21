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В Афганистане талибы похитили десять солдат 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AFP 2018 / Wakil Kohsar
Боевики радикального движения "Талибан" похитили десятерых военнослужащих армии Афганистана при нападении на блокпост на северо-востоке страны, сообщает телеканал TOLONews со ссылкой на представителя местной службы безопасности.
Нападение произошло в ночь на пятницу на окраине города Файзабад — административного центра провинции Бадахшан.
Силовик сообщил, что после атаки талибы "увели с собой" десять солдат.
Инцидент произошел на фоне переговоров представителей "Талибана" и властей страны, стартовавших в начале недели в ОАЭ. Ранее в четверг СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп принял решение сократить американский воинский контингент в Афганистане вдвое — до семи тысяч.
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В мире , Происшествия , Дональд Трамп , Талибан , Афганистан
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