СМИ: украинского бойца застрелили за отказ сбегать за водкой

Пьяный рядовой 53-й мехбригады Вооруженных сил Украины расстрелял сослуживца из автомата в упор за то, что тот отказался бежать за «добавкой», сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на Генпрокуратуру ЛНР.

Инцидент произошёл в расположении бригады у населённого пункта Тошковка Луганской области, в зоне, так называемой «операции объединённых сил». О жестоком убийстве в Генпрокуратуру ЛНР сообщила местная жительница, которая стала свидетелем трагедии. По её словам, солдат расстрелял сослуживца за отказ сбегать за бутылкой водки в Тошковку.

«Старшие офицеры 53-й бригады скрывают истинные мотивы убийства рядового от вышестоящего руководства, выдавая его за дезертирство», — сообщил представитель прокуратуры Кирилл Белов.

По его словам это связано с тем, что за боевые потери родственникам погибших полагается выплата от 30 до 60 тысяч гривен.