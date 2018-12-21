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СМИ: украинского бойца застрелили за отказ сбегать за водкой 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма
Пьяный рядовой 53-й мехбригады Вооруженных сил Украины расстрелял сослуживца из автомата в упор за то, что тот отказался бежать за «добавкой», сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на Генпрокуратуру ЛНР.
Инцидент произошёл в расположении бригады у населённого пункта Тошковка Луганской области, в зоне, так называемой «операции объединённых сил». О жестоком убийстве в Генпрокуратуру ЛНР сообщила местная жительница, которая стала свидетелем трагедии. По её словам, солдат расстрелял сослуживца за отказ сбегать за бутылкой водки в Тошковку.
«Старшие офицеры 53-й бригады скрывают истинные мотивы убийства рядового от вышестоящего руководства, выдавая его за дезертирство», — сообщил представитель прокуратуры Кирилл Белов.
По его словам это связано с тем, что за боевые потери родственникам погибших полагается выплата от 30 до 60 тысяч гривен.
В мире , Украина , Генпрокуратура РФ , Тошковка
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