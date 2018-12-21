Тимошенко обвинила Порошенко в политических репрессиях

Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в Facebook.

По её словам, представители её фракции в Черкасской области подвергаются преследованию со стороны правоохранительных органов по указанию властей страны.

«Если кто-то думает, что политические репрессии как явление на Украине исчезли — он, к сожалению, глубоко ошибается. За три дня до местных выборов я получила очень тревожный сигнал из Черкасской области», — указала она.

Как отметила политик, сотрудники правоохранительных органов уже в ближайшее время намерены «по надуманным, юридически ничтожными основаниями» вручить подозрения ряду членов «Батькивщины».

«В Черкасской области уже нет ни одного руководителя в нашей партийной структуре, который бы остался без внимания прокуратуры . По странному стечению обстоятельств, всплеск прокурорской активности пришёлся на канун местных выборов», — добавила Тимошенко.

Вместе с этим глава партии указала, что власти намерены провести серию провокаций по всей стране 23 декабря, чтобы скомпрометировать фракцию.

«Я обращаюсь лично к Петру Порошенко: прекратите! Не позорьтесь сами и не позорьте страну! Вам осталось 4 месяца у власти», — заключила она.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил в эфире НСН, что глава Украины лжёт про угрозу войны с Россией из-за страха перед Тимошенко.