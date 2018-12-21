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Тимошенко обвинила Порошенко в политических репрессиях 

RT на русском 38 минут назад
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко в политических репрессиях.
Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в Facebook.
По её словам, представители её фракции в Черкасской области подвергаются преследованию со стороны правоохранительных органов по указанию властей страны.
«Если кто-то думает, что политические репрессии как явление на Украине исчезли — он, к сожалению, глубоко ошибается. За три дня до местных выборов я получила очень тревожный сигнал из Черкасской области», — указала она.
Как отметила политик, сотрудники правоохранительных органов уже в ближайшее время намерены «по надуманным, юридически ничтожными основаниями» вручить подозрения ряду членов «Батькивщины».
«В Черкасской области уже нет ни одного руководителя в нашей партийной структуре, который бы остался без внимания прокуратуры. По странному стечению обстоятельств, всплеск прокурорской активности пришёлся на канун местных выборов», — добавила Тимошенко.
Вместе с этим глава партии указала, что власти намерены провести серию провокаций по всей стране 23 декабря, чтобы скомпрометировать фракцию.
«Я обращаюсь лично к Петру Порошенко: прекратите! Не позорьтесь сами и не позорьте страну! Вам осталось 4 месяца у власти», — заключила она.
Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил в эфире НСН, что глава Украины лжёт про угрозу войны с Россией из-за страха перед Тимошенко.
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В мире , Видео , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Генпрокуратура РФ , МВД
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