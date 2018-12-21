Американские сенаторы прокомментировали заявление Мэттиса об отставке

Сенатор Марк Уорнер заявил, что объявившей о своей отставке глава Пентагона Джеймс Мэттис был "островком стабильности" в администрации Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что министр обороны Джеймс Мэттис уйдет на пенсию в конце февраля 2019 года. Он также сообщил, что кандидатура нового министра обороны будет названа вскоре. Трамп сделал заявление об уходе Мэттиса на следующий день после того, как объявил об уходе американских войск из Сирии

"Это пугает. Министр Мэттис был островком стабильности на фоне хаоса в администрации Трампа. Как мы видим из необдуманного подхода президента по Сирии, наша национальная оборона слишком важна, чтобы подвергаться ошибочным капризам президента", — написал Уорнер у себя в Twitter.

В свою очередь сенатор Марко Рубио отметил, что "Мэттис служил нашей нации с большим отличием" и "его будет не легко заменить".

Приближенный к Трампу сенатор Линдси Грэм также сообщил, что с грустью воспринял эту новость и отметил, что Мэттис "является одним из великих военных лидеров в американской истории".

"Особенно после вчерашнего решения президента по Сирии, это еще более плохая новость для нашей национальной безопасности", — написал в Twitter другой американский сенатор Крис Кунс.

"Министр Мэттис — настоящий лидер, который понимает, что партнерские отношения с нашими союзниками и принципиальная позиция против наших противников делают нашу страну сильнее. Его отставка подчеркивает безрассудство повестки дня президента Трампа", — отметил в свою очередь сенатор Том Карпер.

Мэттис в своем письме об отставке заявил Трампу, что уходит с поста, чтобы тот смог найти министра обороны с более схожими с ним взглядами.