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Трамп сообщил об уходе Мэттиса с поста главы Пентагона 

ТК «Звезда» + ещё 20
Президент США пообещал в ближайшее время назвать имя нового руководителя военного ведомства.
Министр обороны США Джеймс Мэттис намерен уйти на пенсию. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«Генерал Мэттис уйдет на пенсию с отличием в конце февраля (2019 года — прим. ред.) после двухлетней службы в моей администрации на посту министра обороны», — написал глава государства на своей странице в Twitter.
Американский лидер при этом добавил, что в ближайшее время будет названо имя нового главы Пентагона.
Напомним, в октябре этого года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и его американский коллега Джеймс Мэттис впервые встретились и пожали руки на полях Пятого Совещания министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
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В мире , Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Конфликты , США , Сергей Шойгу , Министерство обороны , Пентагон
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