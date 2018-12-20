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Жителей Калифорнии напугала загадочная полоса в небе 

Мир24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: соцсеть
Странный светящийся объект двигался медленно в вечернем небе на очень большой высоте. Видеоролик объекта был опубликован на Reddit.
Оказалось, что неизвестное небесное тело видели многие жители штата.
«Он был слишком большим для фейерверка. Я думаю, что это были испытания какой-то высокотехнологичной ракеты. Или инопланетяне. Одно из двух», — завил житель Сан-Франциско Гас Грейвс.
Кира Балджер из Окленда предположила, что это след истребителя, оставившего «безумную» полосу в небе.
Сомнения разрешил помощник директора планетария Моррисона в Калифорнийской академии наук Бинг Квок. Как сообщил он CBS News, этим объектом был метеор.
«Очень яркий метеор, чей след в небе подсвечивало не спевшее сесть полностью солнце. Его странная форма обусловлена сильным ветром», — сказал Квок.
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