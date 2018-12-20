Жителей Калифорнии напугала загадочная полоса в небе

Странный светящийся объект двигался медленно в вечернем небе на очень большой высоте. Видеоролик объекта был опубликован на Reddit.

Оказалось, что неизвестное небесное тело видели многие жители штата.

«Он был слишком большим для фейерверка. Я думаю, что это были испытания какой-то высокотехнологичной ракеты. Или инопланетяне. Одно из двух», — завил житель Сан-Франциско Гас Грейвс.

Кира Балджер из Окленда предположила, что это след истребителя, оставившего «безумную» полосу в небе.

Сомнения разрешил помощник директора планетария Моррисона в Калифорнийской академии наук Бинг Квок. Как сообщил он CBS News, этим объектом был метеор.