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В Аргентине подтвердили продолжение следствия по делу Киршнер 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: Фотохост-агентство Перейти в фотобанк
Федеральный суд в Буэнос-Айресе подтвердил в четверг, что расследование дела о коррупции в отношении экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер, предусматривающее возможность ее предварительного заключения, будет продолжено.
Как сообщает агентство Telam, после этого решения судья Клаудио Бонадио может настаивать на снятии с Киршнер неприкосновенности (сейчас она занимает пост сенатора). Сам Бонадио заявлял о намерении предпринять этот шаг ранее.
В мае Киршнер предстала перед судом по подозрению в отмывании денег через гостиничную фирму Hotesur. Суд посчитал, что есть основания для продолжения дела против самой Киршнер и двух ее детей — Масимо и Флоренсии. Их подозревают в отмывании денег, полученных от завышения цен при проведении государственных работ в 2007–2015 годах через предпринимателя Ласаро Баеса.
Средства якобы направлялись на счета отелей, принадлежащих семье Киршнер.
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В мире , Латинская Америка , Кристина Фернандес , Аргентина , Буэнос-Айрес
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