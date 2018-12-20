В Аргентине подтвердили продолжение следствия по делу Киршнер

Федеральный суд в Буэнос-Айресе подтвердил в четверг, что расследование дела о коррупции в отношении экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер, предусматривающее возможность ее предварительного заключения, будет продолжено.

Как сообщает агентство Telam, после этого решения судья Клаудио Бонадио может настаивать на снятии с Киршнер неприкосновенности (сейчас она занимает пост сенатора). Сам Бонадио заявлял о намерении предпринять этот шаг ранее.

В мае Киршнер предстала перед судом по подозрению в отмывании денег через гостиничную фирму Hotesur. Суд посчитал, что есть основания для продолжения дела против самой Киршнер и двух ее детей — Масимо и Флоренсии. Их подозревают в отмывании денег, полученных от завышения цен при проведении государственных работ в 2007–2015 годах через предпринимателя Ласаро Баеса.

Средства якобы направлялись на счета отелей, принадлежащих семье Киршнер.