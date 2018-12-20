Британия поможет Польше бороться с «российской дезинформацией»

Великобритания поможет Польше создать специальную структуру, которая будет бороться с дезинформацией со стороны России . Об этом сообщила британский премьер-министр Тереза Мэй в ходе переговоров с польским коллегой Матеушем Моравецким, передает ТАСС.

«Мы поделимся нашим опытом, чтобы создать новое подразделение в Польше, которое напрямую противодействовало бы российской дезинформации и обеспечивало быстрое определение, от кого исходят враждебные действия в адрес государственных или коммерческих целей», — сказала Мэй.

Оба политика выразили беспокойство в связи с «попытками России подорвать международную систему, основанную на правилах». Мэй поблагодарила власти Польши за поддержку Великобритании в отношении причастности Москвы к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Британский премьер-министр заявила, что страны будут укреплять взаимодействие в сферах обороны и безопасности для противостояния России. Обсуждение взаимного сотрудничества назначено на начало 2019 года.

20 декабря президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что отношения с Великобританией находятся в тупике. Он отметил, что обе страны заинтересованы в том, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.

Отношения двух стран ухудшились после того, как Великобритания обвинила Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В марте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Москва отвергла все обвинения и приняла зеркальные меры.