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Нидерланды задумали засудить Россию из-за крушения MH17 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нидерланды рассматривают возможность передачи дела о крушении «Боинга» Malaysian Airlines в небе над Донецком в международный суд. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.
Как утверждают издания, глава МИД Нидерландов Стеф Блок написал письмо в парламент страны. В нем говорится, что Нидерланды не удовлетворены реакцией России на доклад Совместной следственной группы (ССГ), из которого следует, что сбившая самолет ракета могла быть доставлена из воинской части в Курской области.
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Блок сообщает, что спустя полгода Россия так и не признала себя виновной в гибели рейса и не связалась с властями Австралии и Нидерландов, чтобы обсудить свою ответственность.
«Нидерланды и Австралия готовы продолжать переговоры с Россией. Но в то же время кабинет министров будет изучать последующие шаги, среди которых вариантом будет передать дело международному судье или организации», — пишет глава МИД Нидерландов.
Малазийский Boeing-777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH-17, был сбит в небе над Донецкой областью летом 2014 года. Погибли 298 человек. Россия отрицает причастность к авиакатастрофе.
Комментарии403
В мире , МИД , Донецк , Нидерланды
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