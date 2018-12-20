Нидерланды задумали засудить Россию из-за крушения MH17

Нидерланды рассматривают возможность передачи дела о крушении «Боинга» Malaysian Airlines в небе над Донецком в международный суд. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

Как утверждают издания, глава МИД Нидерландов Стеф Блок написал письмо в парламент страны. В нем говорится, что Нидерланды не удовлетворены реакцией России на доклад Совместной следственной группы (ССГ), из которого следует, что сбившая самолет ракета могла быть доставлена из воинской части в Курской области.

Блок сообщает, что спустя полгода Россия так и не признала себя виновной в гибели рейса и не связалась с властями Австралии и Нидерландов, чтобы обсудить свою ответственность.

«Нидерланды и Австралия готовы продолжать переговоры с Россией. Но в то же время кабинет министров будет изучать последующие шаги, среди которых вариантом будет передать дело международному судье или организации», — пишет глава МИД Нидерландов.

Малазийский Boeing-777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH-17, был сбит в небе над Донецкой областью летом 2014 года. Погибли 298 человек. Россия отрицает причастность к авиакатастрофе.