Главные события четверга

Путин ответил на вопрос о женитьбе

В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил , что обязательно когда-нибудь женится «как порядочный человек».

На Украине устроили массовую драку из-за закона об УПЦ

Депутаты Верховной рады вновь устроили массовую драку во время заседания, сообщает РИА «Новости».

Путина спросили, доволен ли он Медведевым

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос, доволен ли он премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Россия пригрозила перекрыть Керченский пролив

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев ответил на заявление сенаторов США о необходимости провести многонациональную операцию в Керченском проливе.

Япония рассекретила переговоры по Курилам 1960 года

Дед премьер-министра Японии Синдзо Абэ — Нобусукэ Киси, также занимавший пост премьер-министра в 1960 году, перед встречей на высшем уровне с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром готовил к обсуждению вопрос о возможности согласия Японии на получение от СССР только двух, а не четырех островов южных Курил.

Названа причина скандала со сборной РФ

Австрийская полиция посетила российских биатлонистов перед этапом Кубка мира в Хохфильцене из-за того, что кто-то из сотрудников Международного союза биатлонистов (IBU) якобы мог скрыть пять проб спортсменов, взятых во время чемпионата мира 2017 года.

Путин поставил точку в вопросе об отказе от доллара

Президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о дедолларизации и ее последствиях. Глава государства заверил , что запрета на хождение доллара в России не будет.

Крым захотел еще больше миллиардов

Власти Крыма и Севастополя попросили выделить дополнительные 200 миллиардов рублей из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития регионов до 2022 года, сообщил замминистра экономического развития Сергей Назаров.

В России подешевел бензин

Потребительские цены на бензин в России за период с 11 по 17 декабря снизились на 0,1% после пяти недель стабильности до этого, сообщили в Росстате.

Россию пытаются втянуть в новую войну