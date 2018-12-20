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Мексика согласилась принимать мигрантов до решения по их делу в США 

РИА Новости + ещё 1 12 часов назад
Фото: AFP 2018 / Guillermo Arias
Мексика согласна временно принимать на своей территории мигрантов из других стран, которых будут высылать США до принятия решения по их делу, сообщил в четверг мексиканский МИД.
"Мексика по гуманитарным соображениям и на временной основе даст разрешение (для нахождения на национальной территории) таким иностранцам из США, которые попали в эту страну через пункты пропуска или были задержаны между этими пунктами пропуска, прошли собеседование у миграционных властей этой страны и получили повестку для явки к миграционному судье", — говорится в коммюнике МИД.
При этом власти Мексики обещают обращаться с такими людьми в строгом соответствии с законом, конституцией, законом о миграции и без какой-либо дискриминации. МИД особо подчеркивает, что данная схема не является реализацией предложения США о создании "третьей безопасной страны", при которой мигранты, идущие в США, должны просить об убежище в Мексике, а речь идет именно об облегчении процедур получения убежища в США. Однако это не может препятствовать мигрантам в плане возможности подачи ходатайства о предоставлении мексиканского убежища.
Ранее министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен сообщила, что США будут выдворять в Мексику нелегальных мигрантов, добивающихся убежища, до принятия решения по их делу. Подобные действия предприняты после того, как суд заблокировал предыдущее решение президента Дональда Трампа по предоставлению убежища. Трамп заявил, что незаконно прибывшие в США иностранцы больше не смогут подавать прошения о предоставлении убежища. Суд в Вашингтоне счел это решение неконституционным.
По словам Нильсен, нелегальные иммигранты пользуются пробелами в законодательстве, требуя убежища без достаточных к тому оснований. Сейчас в США рассматривается 786 тысяч прошений о предоставлении убежища, добавила она.
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В мире , Латинская Америка , США , Дональд Трамп , МИД , Мексика
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