Адвокат одного из украинских моряков рассказал о предлагаемой им сделки

Следователи предлагают арестованным украинским морякам заключить досудебное соглашение с признанием вины. Об этом заявил адвокат одного из обвиняемых Николай Полозов, сообщает «Интефакс». Он сказал, что ему известны как минимум семь таких случаев.

«Моряки рассказывают своим адвокатам, что к ним приходят три человека и предлагают заключить досудебное соглашение, при этом никого из защитников следователи не приглашают для участия в допросе, называя это беседой», — рассказал Полозов.

Адвокат отметил, что о пользе досудебного соглашения арестованным морякам рассказывают даже их сокамерники. По его мнению, подобные действия со стороны следствия незаконны и нарушают права обвиняемых на защиту.

«Следствие пытается воспользоваться незнанием иностранными гражданами российского законодательства, чтобы облегчить себе работу, ведь, если они признают вину, то и расследовать уже будет нечего», — отметил Полозов.

По его словам, адвокаты арестованных намерены обжаловать действия следователей и пожаловаться на их действия уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.