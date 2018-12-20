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Адвокат одного из украинских моряков рассказал о предлагаемой им сделки 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Следователи предлагают арестованным украинским морякам заключить досудебное соглашение с признанием вины. Об этом заявил адвокат одного из обвиняемых Николай Полозов, сообщает «Интефакс». Он сказал, что ему известны как минимум семь таких случаев.
«Моряки рассказывают своим адвокатам, что к ним приходят три человека и предлагают заключить досудебное соглашение, при этом никого из защитников следователи не приглашают для участия в допросе, называя это беседой», — рассказал Полозов.
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Адвокат отметил, что о пользе досудебного соглашения арестованным морякам рассказывают даже их сокамерники. По его мнению, подобные действия со стороны следствия незаконны и нарушают права обвиняемых на защиту.
«Следствие пытается воспользоваться незнанием иностранными гражданами российского законодательства, чтобы облегчить себе работу, ведь, если они признают вину, то и расследовать уже будет нечего», — отметил Полозов.
По его словам, адвокаты арестованных намерены обжаловать действия следователей и пожаловаться на их действия уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.
Напомним, 25 ноября пограничные катера ФСБ России со стрельбой задержали три военных корабля Украины в Керченском проливе на основании незаконного пересечения российской границы. 24 человека, находящиеся на кораблях, были арестованы, им предъявлены обвинения в нарушении государственной границы РФ.
Комментарии177
В мире , ФСБ
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